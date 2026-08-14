UFC 330 turnuvasında nefes kesen gece: Makhachev – Garry ve tüm maç listesi

Karma dövüş sanatları (MMA) tutkunları için uzun zamandır beklenen heyecanlı anlar yaklaşıyor. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece, ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Philadelphia şehrinin görkemli arenasında bir sonraki numaralı organizasyon olan UFC 330 turnuvası düzenlenecek.

Gecenin ana etkinliğinde yarı orta sıklet şampiyonluk kemeri için mücadele edilecek. Mevcut şampiyon Islam Makhachev ile sıralamanın bir numaralı adayı Ian Machado Garry oktagon karşı karşıya gelecek.

İki şampiyonluk maçı ve deneyimli yıldızların mücadelesi

Turnuvanın ikinci ana karşılaşmasında da şampiyonluk kemeri ortaya konulacak. Kadınlar minimum sıklet kategorisinin mevcut şampiyonu Mackenzie Dern sıralamada beşinci sırada yer alan aday Gillian Robertson'a karşı kemerini savunacak.

Bunun yanı sıra ana kartta oktagonun deneyimli ismi ve nakavt ustası Edson Barboza hafif sıkletin yetenekli dövüşçüsü Esteban Ribovics'e karşı mücadele edecek. Orta sıklette ise yenilgisiz aday Mansur Abdul-Malik deneyimli dövüşçü Dustin Stoltzfus ile karşılaşacak.

Organizasyona 3 gün kala beklenmedik değişiklik

Turnuva kartında son anda önemli bir değişiklik yaşandı. Charles Johnson ile dövüşmesi planlanan Jose Ochoa, bilinmeyen nedenlerle organizasyona yalnızca 3 gün kala turnuvadan çekildi. Onun yerine organizasyonun debutantı Eduardo Enrique geçti ve mücadele 59 kiloya kadar catchweight kategorisinde yapılacak.

Geceyi ise Orta Asyalıtaraftarlar için ilgi çekici bir mücadele, Kırgızistanlı yarı orta sıklet dövüşçüsü Mikutbek Orolbai ile Amerikalı Jeremiah Wells arasındaki karşılaşma açacak.

UFC 330: Tüm maçların listesi (Tam kart)

Yarı orta sıklet (Ana şampiyonluk maçı): Islam Makhachev (şampiyon) — Ian Machado Garry (#1)

Kadınlar minimum sıklet (Şampiyonluk maçı): Mackenzie Dern (şampiyon) — Gillian Robertson (#5)

Hafif sıklet: Jalin Turner — Kaue Fernandes

Orta sıklet: Mansur Abdul-Malik — Dustin Stoltzfus

Hafif sıklet: Edson Barboza — Esteban Ribovics

Yarı orta sıklet: Chidi Njokuani — Joel Alvarez

Catchweight (59 kg): Charles Johnson — Eduardo Enrique (debut)

Orta sıklet: Dante Johnson — Eric McConico

Orta sıklet: Vicente Luque — Treshawn Gore

Yarı ağır sıklet: Rafael Tobias — Lucas Fernando

Yarı orta sıklet: Neil Magny — Ramiz Brahimaj

Yarı orta sıklet: Jeremiah Wells — Mikutbek Orolbai

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