Manchester United ve Milan, Polonya’daki hazırlık maçında karşılaştı

Ixbt.com ve uluslararası spor kaynaklarının aktardığına göre Manchester United ile Milan, yeni sezon öncesindeki son hazırlık aşaması kapsamında Polonya’nın Wrocław kentinde hazırlık maçında karşılaştı. Bu karşılaşma, Milan için Serie A’daki ilk hafta maçı öncesindeki son sınav niteliğindeydi. Goal.com haber veriyor.

Ruben Amorim’in öğrencileri, sezon öncesi hazırlıkları kapsamında bir dizi sınavdan geçti. Özellikle Milan ekibi, Perth derbisinde Inter ile berabere kalırken Endonezya’da Chelsea’ye 0-3 yenildi. Bu karşılaşma ise takımın sezon öncesi maç programındaki son durak oldu.

Kadrodaki sorunlar ve ilk maçına çıkanlar

Milan bu karşılaşmaya önemli eksiklerle geldi. Sakatlıklar ve transfer piyasasından kaynaklanan sorunlar nedeniyle Fofana, Tomori, Odogu ve Nkunku teknik heyetin kararıyla kadroda yer almadı. Gabbia, Gimenez, Leao ve Pulisic ise çeşitli sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi.

Buna rağmen karşılaşma, Milan taraftarları için tarihi bir transfer gelişmesiyle akıllarda kaldı. Serie A’nın bu transfer dönemindeki ve Milan tarihindeki en pahalı transferi olan Gonçalo Ramos, mücadelede ilk kez ilk 11’de sahaya çıkarak resmi olmayan ilk maçına çıktı.

Erken gol ve maçın başlangıcı

Karşılaşmanın başlangıcı Milan için şok edici oldu. İlk dakikalarda Manchester United tehlikeli bir atak geliştirdi. Sol kanattan ceza sahasına giren Dorgu sert bir şut çekti ve kaleci Torriani topu kornere çelmeyi başardı.

Ancak ardından kullanılan köşe vuruşu sonucunda skor açıldı. Sol kanattan yapılan ortayı kafayla ağlara gönderen Maguire, boş alandan etkili yararlanarak skoru 1-0’a getirdi ve İngiliz ekibini öne geçirdi.