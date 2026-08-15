“En büyüğü değil”: Makhachev, final yüzleşmede Garry’yi nasıl “dondurdu”?
ABD’nin Philadelphia kentinde düzenlenen UFC 330 numaralı süper turnuvasının ana karşılaşması öncesinde gerilim zirveye çıktı. Yarı orta sıklet şampiyonu Islam Makhachev ile klasmanın 1 numaralı rakibi Ian Machado Garryarasındaki son bakışmada diyalog sert bir tonda geçti.
İrlandalı rakip şampiyon üzerinde psikolojik baskı kurmaya çalıştı ancak Makhachev’in soğukkanlı ve kısa yanıtı, rakibinin heyecanını açıkça ortaya koydu.
“Yılın en büyük dövüşü!” — “Hayır, en büyüğü değil”
Yüzleşme sırasında sporcular arasındaki konuşma tamamen kayda geçti:
Ian Garry: “Hazır mısın? Tamam, bitti dostum. Her şey ortaya kondu — tüm rekorların, evet, her şey! Hazır mısın? Hadi gidelim! Bu, yılın en büyük dövüşü olacak!”
Islam Makhachev: “En büyüğü değil”.
Ian Garry: “Hayır, kesinlikle öyle! Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Belki senin için değildir ama benim için öyle! Bu benim için çok büyük bir dövüş. Kariyerin boyunca elde ettiğin her şey ortaya kondu ve tüm bunlar senin için tehlikede!”
Psikolojik üstünlük kimde?
Bu diyalog, iki sporcunun şampiyonluk mücadelesine hangi ruh hâliyle yaklaştığını gösterdi:
Makhachev’in soğukkanlılığı: Dağıstanlı şampiyon, büyük arenalar ve unvan savunmalarındaki deneyimi sayesinde her türlü sözlü meydan okumayı sıradan bir iş olarak görüyor;
Garry’nin duygusal tepkisi: Yenilgisiz rakip, kariyerinin en büyük sınavı öncesinde baskı ve sorumluluğun ağırlığını hissederek rakibini dengesinden çıkarmak için tüm gücünü kullanıyor.
Yarın sabah erken saatlerde Philadelphia oktagonunda bu sözlerden hangisinin gerçeğe dönüşeceği belli olacak.
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