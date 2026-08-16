Jamal Musiala sahada bilincini kaybetti: Bayern Münih'te endişe verici durum

·23·Spor
Jamal Musiala sahada bilincini kaybetti: Bayern Münih'te endişe verici durum

Bayern Münih, sezon öncesi hazırlıkları kapsamında oynanan bir karşılaşmada ciddi endişeye yol açan bir durum yaşadı. Telekom Cup turnuvasında RB Leipzig'e karşı oynanan maçta orta saha oyuncusu Jamal Musiala aniden kendini kötü hissederek sahaya yığıldı. Olay, Münih'teki kavurucu hava koşullarında oynanan çekişmeli mücadele sırasında meydana geldi ve taraftarlarla teknik heyeti büyük bir endişeye sürükledi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre bu olağanüstü olay, maçın ikinci yarısının sonlarına doğru, 23 yaşındaki Alman futbolcunun rakip fileleri havalandırarak takımının 3-1'lik galibiyetini garantilemesinden kısa süre sonra yaşandı. İkinci yarıda oyuna dahil olan hücum oyuncusunun maçın sonunda bilincini kaybettiği ve ayakta güçlükle durduğu görüldü.

Ismael Saibari'nin kahramanlığı ve tıbbi müdahale

Durumun ciddiyetini hemen fark eden yeni transfer Ismael Saibari içgüdüsel olarak harekete geçti, takım arkadaşının yere sert biçimde düşmesini önleyerek onu tuttu. İlk paniğin ardından sağlık görevlileri yedek kulübesine başparmak işaretiyle durumun kontrol altında olduğunu bildirdi ve stadyumdaki gerginlik bir nebze azaldı.

Jamal Musiala daha sonra doktorların ve takım arkadaşlarının yardımıyla kendi ayakları üzerinde sahayı terk etti; yerine Bara Sapoko Ndiaye oyuna girdi. Dikkat çeken nokta, yaz transfer döneminde PSV Eindhoven'dan Bayern Münih'e katılan Faslı orta saha oyuncusu Ismael Saibari'nin bu maçta takımdaki ilk karşılaşmasına çıkmış olmasıydı. Saibari, Musiala'nın golünde asist yapmıştı; şimdi ise takım arkadaşının sağlığının korunmasında da önemli bir rol oynadı.

Yönetimden açıklama ve diğer sakatlıklar

Maç sonrası karma bölgede gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bayern Münih sportif direktörü Max Eberl, futbolcunun durumu hakkında rahatlatıcı bir açıklama yaptı: “En önemlisi, durumu iyi!”. Ancak basın toplantısında yalnızca Musiala'nın durumu değil, Vincent Kompany'nin takımındaki diğer kadro sorunları da gündeme geldi.

Savunma oyuncusu Konrad Laimer, maçın başlamasından sadece 10 dakika sonra bacağındaki ağrı nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kaldı. Max Eberl, Laimer'in sakatlığı hakkında konuşurken temkinli bir değerlendirme yaptı. Yöneticinin sözlerine göre futbolcu ağır bir darbe aldı ve bacağı kısa sürede şişti. Bu nedenle tedbir amacıyla oyundan çıkarıldı; ancak iyileşme sürecinin ne kadar süreceğini şu an için kesin olarak söylemek mümkün değil.

Jamal MusialaBayern MünihMünihFutbolBundesliga
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Islam Makhachev Ian Machado Garry’yi mağlup ederek şampiyonluk kemerini korudu (video)Islam Makhachev Ian Machado Garry’yi mağlup ederek şampiyonluk kemerini korudu (video)Bugün, 11:4229 galibiyet: Makhachev ve Nurmagomedov MMA tarihinde yeni bir sayfa açtı29 galibiyet: Makhachev ve Nurmagomedov MMA tarihinde yeni bir sayfa açtıBugün, 11:29PSG, Ajax'ın kanat oyuncusu Mika Godts'u 55 milyon avroya transfer ettiPSG, Ajax'ın kanat oyuncusu Mika Godts'u 55 milyon avroya transfer ettiBugün, 11:19Türkiye’de Altın Ayakkabı’yı kim kazanacak? Yapay zekâ kimin kaç gol atacağını hesapladıTürkiye’de Altın Ayakkabı’yı kim kazanacak? Yapay zekâ kimin kaç gol atacağını hesapladıBugün, 10:38Ronaldo'suz Al-Nassr ilk haftada Al-Fateh'i 3-0 mağlup ettiRonaldo'suz Al-Nassr ilk haftada Al-Fateh'i 3-0 mağlup ettiBugün, 10:30Messi penaltıyı kaçırdı: Inter Miami 4-1'lik skorla darmadağın oldu!Messi penaltıyı kaçırdı: Inter Miami 4-1'lik skorla darmadağın oldu!Bugün, 10:20
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Messi, Yamal’ı 6 aylıkken yıkadığı fotoğrafı yorumladı
Messi, Yamal’ı 6 aylıkken yıkadığı fotoğrafı yorumladı
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Totti'den Shomurodov'a: Roma'daki adaletsizlikten 2026 Dünya Kupası tarihine
Totti'den Shomurodov'a: Roma'daki adaletsizlikten 2026 Dünya Kupası tarihine
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti