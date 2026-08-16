Jamal Musiala sahada bilincini kaybetti: Bayern Münih'te endişe verici durum

Bayern Münih, sezon öncesi hazırlıkları kapsamında oynanan bir karşılaşmada ciddi endişeye yol açan bir durum yaşadı. Telekom Cup turnuvasında RB Leipzig'e karşı oynanan maçta orta saha oyuncusu Jamal Musiala aniden kendini kötü hissederek sahaya yığıldı. Olay, Münih'teki kavurucu hava koşullarında oynanan çekişmeli mücadele sırasında meydana geldi ve taraftarlarla teknik heyeti büyük bir endişeye sürükledi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre bu olağanüstü olay, maçın ikinci yarısının sonlarına doğru, 23 yaşındaki Alman futbolcunun rakip fileleri havalandırarak takımının 3-1'lik galibiyetini garantilemesinden kısa süre sonra yaşandı. İkinci yarıda oyuna dahil olan hücum oyuncusunun maçın sonunda bilincini kaybettiği ve ayakta güçlükle durduğu görüldü.

Ismael Saibari'nin kahramanlığı ve tıbbi müdahale

Durumun ciddiyetini hemen fark eden yeni transfer Ismael Saibari içgüdüsel olarak harekete geçti, takım arkadaşının yere sert biçimde düşmesini önleyerek onu tuttu. İlk paniğin ardından sağlık görevlileri yedek kulübesine başparmak işaretiyle durumun kontrol altında olduğunu bildirdi ve stadyumdaki gerginlik bir nebze azaldı.

Jamal Musiala daha sonra doktorların ve takım arkadaşlarının yardımıyla kendi ayakları üzerinde sahayı terk etti; yerine Bara Sapoko Ndiaye oyuna girdi. Dikkat çeken nokta, yaz transfer döneminde PSV Eindhoven'dan Bayern Münih'e katılan Faslı orta saha oyuncusu Ismael Saibari'nin bu maçta takımdaki ilk karşılaşmasına çıkmış olmasıydı. Saibari, Musiala'nın golünde asist yapmıştı; şimdi ise takım arkadaşının sağlığının korunmasında da önemli bir rol oynadı.

Yönetimden açıklama ve diğer sakatlıklar

Maç sonrası karma bölgede gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bayern Münih sportif direktörü Max Eberl, futbolcunun durumu hakkında rahatlatıcı bir açıklama yaptı: “En önemlisi, durumu iyi!”. Ancak basın toplantısında yalnızca Musiala'nın durumu değil, Vincent Kompany'nin takımındaki diğer kadro sorunları da gündeme geldi.

Savunma oyuncusu Konrad Laimer, maçın başlamasından sadece 10 dakika sonra bacağındaki ağrı nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kaldı. Max Eberl, Laimer'in sakatlığı hakkında konuşurken temkinli bir değerlendirme yaptı. Yöneticinin sözlerine göre futbolcu ağır bir darbe aldı ve bacağı kısa sürede şişti. Bu nedenle tedbir amacıyla oyundan çıkarıldı; ancak iyileşme sürecinin ne kadar süreceğini şu an için kesin olarak söylemek mümkün değil.