ABD'de terk edilmiş tekneden 60 kedi bulundu

·0·Dünya
ABD'de terk edilmiş tekneden 60 kedi bulundu

ABD'nin Washington eyaleti kıyılarında terk edilmiş bir tekneden 60 kedi bulunarak kurtarıldı. Bu bilgi, yerel polise dayandırılarak CBS News tarafından aktarıldı.

12 metre uzunluğundaki tekne, ağustos ayının başında Tacoma yakınlarındaki Owen Plajı'nda tespit edildi. Polis ilk kez 6 Ağustos'ta tekneyle ilgili ihbar aldı ve içinde zor koşullarda yaşayan onlarca kedi olduğunu tespit etti.

Polis ve hayvan koruma hizmeti görevlileri, bir hafta boyunca tekneyi titizlikle inceleyerek kedileri dikkatlice dışarı çıkardı. Son kedi de 11 Ağustos'ta kurtarıldı.

Tacoma polisi, tüm kedilerin çıkarıldığından emin olduklarını, ancak hayvanlar saklanma konusunda çok başarılı olduğu için teknede başka kedilerin de kalmış olabileceğini açıkladı.

Kurtarıcıların aktardığına göre kedilerin çoğu korkmuş ve aç durumdaydı. Onları güvenli şekilde çıkarmak için sabır, özen ve büyük bir ekip çalışması gerekti.

Polis, teknede başka kediler gören vatandaşlardan durumu bildirmelerini istedi. Ayrıca vatandaşlara terk edilmiş tekneye çıkmamaları tavsiye edildi. Sahibi geri dönmezse yetkililer tekneyi kıyıdan kaldırmayı planlıyor.

Tacoma kurallarına göre bir hanede en fazla 6 kedi veya köpek beslenebilir. Polis soruşturmanın ayrıntılarını açıklamasa da olay, hayvanlara kötü muamele ve onları gözetimsiz bırakma kapsamında değerlendirilebilir.

Daha önce Tobi adlı bir kedinin 28 parmağı olduğu ve bu nedenle dünya rekoru kırdığı bildirilmişti.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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