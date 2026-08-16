Türkiye’de Altın Ayakkabı’yı kim kazanacak? Yapay zekâ kimin kaç gol atacağını hesapladı

Türkiye Süper Lig’inin 2026/2027 sezonu beklenmedik bir sonuçla başladı. Son şampiyon Galatasaray, ligin yeni takımı Çorum FK ile oynadığı maçta 2-2 berabere kaldı. İstanbul ekibinin iki golünü de Nijeryalı yıldız forvet Victor Osimhen kaydetti.

Bu sezonun, yıldızlarla dolu kadrosuyla tarihinin en çekişmeli ve heyecanlı gol krallığı yarışına sahne olması bekleniyor.

Avrupa yıldızları Türkiye’ye taşındı: Altın Ayakkabı için nefes kesen rekabet

Geçen sezon 22’şer gol atarak ligin gol krallığını paylaşan vatandaşımız Eldor Shomurodov ve Nijeryalı Paul Onuachuile Marco Asensio ve Leroy Sané gibi yıldızlara, yeni sezondan itibaren dünya futbolunun en dikkat çekici forvetleri katıldı.

Artık Türkiye’nin yeşil sahalarında Mohamed Salah, Dušan Vlahović, Mason Greenwood, Leandro Trossard ve Romelu Lukaku gibi üst düzey liglerin golcüleri forma giyiyor.

Yapay zekâ hesapladı: Kim kaç gol atacak?

Taraftarlar arasındaki hararetli tartışmalara açıklık getirmek amacıyla uzmanlar, yapay zekâ destekli özel bilgisayar algoritmalarıyla gol krallığı yarışını simüle etti.

Analiz sonuçlarına göre, ilk haftada duble yapan Victor Osimhen ana favori olarak gösterildi. Tam tahmin sıralaması şöyle oluştu:

Victor Osimhen — 25 gol

Paul Onuachu — 23 gol

Dušan Vlahović — 20 gol

Romelu Lukaku — 19 gol

Mohamed Salah — 18 gol

Mason Greenwood — 16 gol

Eldor Shomurodov — 15 gol

Leandro Trossard — 13 gol

Vedat Muriqi — 13 gol

Barış Alper Yılmaz — 12 gol

Oh Hyeon-gyu — 9 gol

Andreas Skov Olsen — 8 gol

Yapay zekânın bu hesaplamalarının ne ölçüde gerçeğe dönüşeceğini ve Altın Ayakkabı’nın kime gideceğini sezon boyunca yaşanacak büyük rekabet gösterecek.

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