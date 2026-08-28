Raphinha yeni bir "dokuz numara" mı? Flick galibiyet sonrası tüm sırları açıkladı

·19·Spor
Raphinha yeni bir "dokuz numara" mı? Flick galibiyet sonrası tüm sırları açıkladı

İspanya La Liga'nın 1. haftasında Athletic Bilbao'yu kendi sahasında 2-0 mağlup eden Barcelona, sezona güven verici bir galibiyetle başladı. Karşılaşmanın ardından Katalan ekibinin teknik direktörü Hansi Flick, Marca'ya verdiği röportajda maçın detayları, yaratılan pozisyonlar ve oyuncuların yeni rolleri hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulundu.

Alman teknik adam, takımın sergilediği oyundan memnun olduğunu belirterek, özellikle hücum ve savunmadaki taktiksel dengenin altını çizdi.

Raphinha yeni bir merkez forvet mi?

Hansi Flick, Brezilyalı kanat oyuncusu Raphinha'nın "sahte dokuz" veya merkez forvet olarak sergilediği performansa değindi:

  • Esneklik ve pres: «Raphinha'nın en iyi 'dokuz numara' olup olmadığını bilmiyorum ama benim planımda hangi pozisyonda oynarsa oynasın talimatların işlemesi önemli. Sürekli hareketliliği, topsuz alana yaptığı koşular ve rakibe uyguladığı baskı sayesinde bu rol ona çok uygun», dedi Flick;

  • Pozisyonları değerlendirme: «Nasıl hücum edeceğimizi çok iyi biliyoruz ve bugün harika bir maç çıkardık. Birçok tehlikeli pozisyon yarattık ancak sadece iki gol atabildik. Skor 1-0 iken bazı anlarda soğukkanlılık eksikti, ancak kalemizi gole kapatmış olmamız en büyük kazancımızdır».

«Beni şaşırttı» — Espart hakkında övgü dolu sözler

Teknik direktör, sol kanatta parlak bir oyun sergileyen genç yetenek Espart'ın becerilerini özellikle vurguladı:

  • Teknik ve çok yönlülük: Espart sadece hücumda değil, savunmada da oldukça güven verici bir performans sergiledi;

  • Üst düzey bir oyuncu: «Bugün sol kanattaki oyunu beni gerçekten şaşırttı. O, üst düzey bir futbolcu. Hepimiz gibi onun da gelişimi için büyük bir potansiyel var, ancak şimdiden fantastik bir oyuncu», diye vurguladı Hansi Flick.

Barcelona, La Liga'nın yeni sezonuna güven verici bir galibiyet ve yenilenmiş taktiksel anlayışla adım attı.

BarcelonaLa LigaHansi FlickRaphinhaFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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