Raphinha yeni bir "dokuz numara" mı? Flick galibiyet sonrası tüm sırları açıkladı

Teknik ve çok yönlülük: Espart sadece hücumda değil, savunmada da oldukça güven verici bir performans sergiledi;

Üst düzey bir oyuncu: «Bugün sol kanattaki oyunu beni gerçekten şaşırttı. O, üst düzey bir futbolcu. Hepimiz gibi onun da gelişimi için büyük bir potansiyel var, ancak şimdiden fantastik bir oyuncu», diye vurguladı Hansi Flick.