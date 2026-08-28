Dünyadaki milyarder sayısı hızla arttı

Dünyadaki milyarder sayısı 2025 yılında rekor seviyeye ulaşarak 3.795'e yükseldi. Bu, bir yıl içinde yüzde 8,2'lik bir artış anlamına geliyor. Konuyla ilgili veriler, Altrata şirketinin bu yılki "Billionaire Census" raporunda açıklandı.

Milyarderlerin toplam serveti de bir yılda yüzde 12,8 artarak 15,1 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaştı. Son on yılda ise sayıları yaklaşık yüzde 60 oranında arttı.

Rapora göre, milyarderlerin servetinin artmasında yapay zekaya yönelik yatırımlar önemli bir rol oynadı. Özellikle, milyarderlerin servetine en büyük katkıyı sağlayan 150 şirketin piyasa değeri, 2024-2025 yıllarında yapay zekaya yatırım yapmayan şirketlere kıyasla yüzde 23 daha hızlı büyüdü.

Milyarder sayısı bakımından ABD 1.265 kişi ile ilk sırada yer alıyor. Çin'de 363, Almanya'da 221 ve Hindistan'da 191 milyarder bulunuyor.

Bölgesel bazda Kuzey Amerika 1.337 milyarder ile lider konumda. Avrupa'da 1.081, Asya'da ise 881 milyarder yaşıyor.

Ayrıca, önümüzdeki on yıl içinde milyarderler tarafından 6,6 trilyon dolarlık servetin miras bırakılması bekleniyor. Bundan yaklaşık 5 bin varis; yani milyarderlerin eşleri ve yetişkin çocukları faydalanabilir.