Apple TV abonelik fiyatlarına bir zam daha yaptı

·2·Teknoloji
Apple TV abonelik fiyatlarına bir zam daha yaptı

Apple TV yayın hizmeti, son dört yıl içinde dördüncü kez abonelik fiyatlarını artırma kararı aldı. Platformun aylık kullanım ücreti 12,99 dolardan 14,99 dolara, yıllık abonelik ücreti ise 99 dolardan 119 dolara yükseldi. Bu gelişmeyi Techcrunch.com bildiriyor. haber

ixbt.com verilerine göre fiyat artışları sadece bireysel hizmetleri değil, şirketin genel paketlerini de kapsıyor. Özellikle iCloud+, TV, Music ve Arcade içeren Apple One paketinin aylık ücreti 19,95 dolardan 21,95 dolara çıkarıldı.

Yayın pazarındaki genel eğilim

Piyasa analistleri, Apple'ın bu konuda yalnız olmadığını belirtiyor. Son aylarda diğer büyük oyuncular da hizmet fiyatlarını artırdı. Örneğin, Netflix mart ayında tarifelerini güncellerken, Peacock hizmeti de ay başında benzer bir karar aldığını duyurmuştu.

Uzmanlar bu ekonomik adımları genel enflasyon ve teknoloji pazarındaki değişimlerle açıklıyor. Rekabetin yoğun olduğu bir dönemde şirketler, kârlarını korumak ve hizmet kalitesini artırmak için fiyatları yeniden gözden geçirmek zorunda kalıyor.

Teknoloji pazarındaki baskı

Sadece yayın hizmetleri değil, teknoloji şirketleri donanım maliyetlerini de artırıyor. Bunun temel nedeni, AI veri merkezleri kurmak için gereken donanımlara olan devasa taleptir.

Günümüzde RAM ve diğer kritik bileşenlerde yaşanan tedarik sıkıntıları, tüm endüstride maliyetlerin artmasına ve nihayetinde tüketiciler için fiyatların yükselmesine yol açıyor.

Buna rağmen, tüketicilerin Apple'ın fiyat politikasına yönelik memnuniyetsizliğinin uzun sürmeyeceği tahmin ediliyor. Şirket, eylül ayında yeni cihazlarını tanıtmayı planlıyor ve bu durumun tüm dikkati üzerine çekeceği kesin.

Planlanan etkinlikte Apple'ın, ilk katlanabilir akıllı telefonu da dahil olmak üzere en yeni iPhone modellerini sergilemesi bekleniyor. Yeni amiral gemisi ürünlerinin duyurusunun, kullanıcıların hizmet fiyatlarındaki artışa yönelik tepkilerini geçici olarak gölgede bırakacağı öngörülüyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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