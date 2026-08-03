Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)

Özbek dövüşçü Abdumalik Yorbutayev, Ermenistan'daki bir sonraki mücadelesini de parlak bir galibiyetle tamamladı. Hype Armenia turniründe Albert Doev'i nakavt eden sporcu, vuruşlu dövüşlerde ne kadar tehlikeli bir rakip olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Yorbutayev'in bu sonucu tesadüfi bir başarı değil. "Abbi" lakabıyla tanınan sporcu, önceki maçlarında da rakiplerini ilk rauntlarda durdurmuş ve taraftarlar arasında agresif stiliyle tanınmıştı.

Mücadele tam mesafeye uzamadı

Hype Armenia kapsamında Abdumalik Yorbutayev ile Albert Doev arasındaki karşılaşma erken sona erdi. Özbek dövüşçü rakibini nakavt ederek bir başka net galibiyete imza attı.

Şu an için maçın hangi rauntta bittiği, nakavta götüren yumruk kombinasyonu ve resmi süre hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi. Ancak maçın sonucu net — Doev son gonga kadar ulaşamadı.

Yorbutayev, Hype sahnesinde yeniden kazandı

Bu, Abdumalik Yorbutayev'in Ermenistan'daki Hype turnuralarında elde ettiği ilk parlak performans değil.

O, 28 Mart 2026 tarihinde Erivan'da düzenlenen Hype FC turnirinde Kazakistanlı Yerasil Akranbek ile karşılaşmıştı. O maçta Yorbutayev rakibini üç kez knock-down etmiş ve ilk raundun 1 dakika 40 saniyesinde teknik nakavtla kazanmıştı.

Bu sonucun ardından Hype Fighting bünyesinde üst üste ikinci galibiyetini kaydetmişti. Albert Doev karşısında alınan yeni zafer ise bu organizasyondaki başarılı serisini sürdürdü.

Doev kolay bir rakip sayılmazdı

Albert Doev dövüş sanatlarında tecrübesiz bir sporcu değil. 77 kilogramda grekoromen güreşte Bulgaristan'ı temsil etmiş ve 23 yaş altı Avrupa şampiyonalarına katılmıştı.

Doev'in profesyonel MMA'daki ilk kayıtlı maçı da erken bitmişti. Eylül 2025'te Magomed Aushev'i ilk rauntta kol kilidiyle mağlup etmişti. Ancak Tapology, bu turnuvanın düzenlenmesine dair şüpheler nedeniyle sonucu resmi rekoruna eklememişti.

Bu açıdan Yorbutayev, sadece yumruk atmakla kalmayıp güreş yeteneğine de sahip bir rakibi durdurmayı başardı.

"Abbi"nin ana silahı — ilk dakikalardaki baskı

Yorbutayev maçı uzun süre izleyip puan toplamak yerine, ilk saniyelerden itibaren rakibe baskı kurmayı tercih ediyor. Önceki sonuçları da bu tarzı doğruluyor.

Sherdog verilerine göre Yorbutayev'in profesyonel MMA'daki rekoru 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet şeklinde gösteriliyor. Galibiyetlerinin üçü nakavt veya teknik nakavt, ikisi ise pes ettirme (submission) yoluyla elde edildi.

Ancak Hype kapsamındaki eldivenli veya özel formatlı dövüşler her zaman profesyonel MMA istatistiklerine dahil edilmiyor. Bu nedenle Doev karşısındaki galibiyetin Yorbutayev'in resmi rekoruna nasıl yansıyacağı turnuva kurallarına bağlı.

Son maçlarda nakavtlar arttı

Yorbutayev son zamanlarda ayakta dövüş branşında özellikle tehlikeli görünüyor. Kasım 2025'te Majid Sedig Morida'yı maçın başlamasından birkaç saniye sonra teknik nakavtla yenmişti. Mart ayında Akranbek'i ilk rauntta durdururken, Temmuz ayında Odiljon Sandibekov karşısında da ilk rauntta galip gelmişti.

Artık bu listeye Albert Doev de eklendi. Bu sonuçlar, "Abbi"nin güçlü yumruğunun yanı sıra maçı hızlı bitirme yeteneğinin de geliştiğini gösteriyor.

Yorbutayev için büyük maçların zamanı geldi mi?

Hype turnuralarındaki üst üste gelen parlak çıkışlar, Yorbutayev'in medyadaki popülaritesini de artırıyor. Agresif stili, duygusal hareketleri ve nakavt arayışı seyir zevki yüksek maçlar için oldukça uygun.

Şimdi temel soru şu — organizasyon ona sıradan bir sıralama maçı mı verecek, yoksa geniş kitlelere hitap eden tanınmış bir rakiple mi karşılaşma ayarlayacak?

Albert Doev karşısında alınan nakavt, Yorbutayev için sadece sıradan bir zafer olmadı. Bu sonuç, "Abbi"nin Hype sahnesindeki konumunu daha da sağlamlaştırarak bir sonraki büyük maç için iddiasını güçlendirdi.

Sizce Abdumalik Yorbutayev bir sonraki maçını hangi tanınmış rakibe karşı yapmalı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi spor severlerle Telegram veya diğer sosyal ağlarda paylaşın!