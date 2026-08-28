Manchester City'den Barça'ya: Rodri Katalan ekibinde nasıl bir başlangıç yaptı?

Zor dönemin geride kalması: “Yamal için gerçekten zor bir dönemdi ancak şu an tamamen toparlandı ve en üst düzey formunu sergiliyor;

İstikrar ve çalışma: Biz ondan tam olarak bu özveriyi, çalışkanlığı ve istikrarı bekliyoruz. Çünkü onda doğuştan gelen büyük bir yetenek var, bu tempoda devam ederse goller ve skor katkısı kendiliğinden gelecektir,” diye vurguladı Rodri.