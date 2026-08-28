Manchester City'den Barça'ya: Rodri Katalan ekibinde nasıl bir başlangıç yaptı?
Yaz transfer döneminde Manchester City’den 76,5 milyon avro karşılığında Barcelona'ya katılan dünyanın en iyi ön liberolarından biri olan Rodri, Katalan ekibindeki ilk maçına çıktı. La Liga'nın 1. haftasında Athletic Bilbao'ya karşı (2-0) oynanan mücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil olan İspanyol yıldız, maçın ardından DAZN'a duygularını anlattı.
İspanyol uzmanlar ve taraftarlar, Rodri'nin Barcelona orta sahasına katılmasının takımın oyununda büyük bir denge ve kalite değişikliği yaratacağını vurguluyor.
“İlk maçımdan dolayı mutluyum, artık işe koyulma vakti”
Rodri, yeni takımındaki ilk dakikalarına ve adaptasyon sürecine değindi:
İlk izlenimler: “İlk maçıma çıktığım için çok mutluyum, takımın galibiyetinden ise son derece memnunum. Şu an en önemli şey, oyun ritmine bir an önce girmek ve bu harika takıma tamamen uyum sağlamak. Sahada geçirdiğim ilk dakikalar bende çok sıcak ve güzel izlenimler bıraktı,” dedi orta saha oyuncusu.
Yaz tatili ve form durumu: “Bu yaz her zamankinden daha uzun sürdü. Şimdiki hedefim, mümkün olan en kısa sürede eski yüksek formuma geri dönmek. Bugün her şey istediğim gibi gitti, sonuçtan memnunum. Artık sıkı çalışma vakti geldi.”
Lamine Yamal hakkında: “Onda yetenek var, goller kendiliğinden gelecektir”
İspanya Milli Takımı'nda da Yamal ile birlikte forma giyen Rodri, genç yeteneğin mevcut durumunu değerlendirdi:
Zor dönemin geride kalması: “Yamal için gerçekten zor bir dönemdi ancak şu an tamamen toparlandı ve en üst düzey formunu sergiliyor;
İstikrar ve çalışma: Biz ondan tam olarak bu özveriyi, çalışkanlığı ve istikrarı bekliyoruz. Çünkü onda doğuştan gelen büyük bir yetenek var, bu tempoda devam ederse goller ve skor katkısı kendiliğinden gelecektir,” diye vurguladı Rodri.
…