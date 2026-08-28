3 yaşında tahta çıkan kral 34 yaşında hayatını kaybetti

Uganda'daki Toro Krallığı'nın hükümdarı Oyo Nyimba Kabamba Iguro Rukidi IV, 27 Ağustos'ta 34 yaşında hayatını kaybetti. Bu bilgi, Toro Krallığı Başbakanı Calvin Armstrong Rwomire Akiiki tarafından açıklandı.

X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Majesteleri, Toro Omukama'sı, Kral Oyo Nyimba Kabamba Iguro Rukidi IV'ün vefatını derin bir üzüntü ve ağır bir kalple duyuruyorum" ifadelerini kullandı.

Krallık Başbakanı, ölümü "telafisi mümkün olmayan bir kayıp" olarak nitelendirdi. Başbakan'a göre, hiç evlenmemiş olan kralın bir varisi bulunuyor ve bu sayede "tacın devamlılığı sağlanmış durumda".

Oyo Nyimba Kabamba Iguro Rukidi IV, Uganda'nın batısında, Demokratik Kongo Cumhuriyeti sınırına yakın bir bölgede bulunan Toro Krallığı'nı yönetiyordu.

Babası Rukirabasayja Patrick David Matthew Kaboyo Olimi III'ün 12 Eylül 1995'teki vefatının ardından, henüz üç yaşındayken tahta çıktı. Böylece o dönemde dünyanın en genç hüküm süren hükümdarı oldu.

Uganda'nın ünlü pop şarkıcısı ve ülkenin önde gelen muhalefet figürlerinden Bobi Wine da kralın vefatı üzerine taziyelerini iletti. X platformunda, "En korkunç haber! Majesteleri Kral'ın ruhu huzur içinde yatsın" diye yazdı.

Edinilen bilgilere göre, kral bu yılın nisan ayında 34 yaşına girmişti. Ancak ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Başbakan, "Kralımız halkının hayatından kopuk değil. O, bu neslin ve bu çevrenin bir parçası; büyüyor, öğreniyor ve liderlik ediyor. Gençliği bir engel değil, bir güçtür. Bu ona Toro için farklı bir gelecek hayal etme enerjisi, yeni bir vizyon ve cesaret veriyor" demişti.

Bilgi notu: Toro Krallığı, Doğu Afrika'da, günümüz Uganda'sının batısında yer alan ve merkezi Fort-Portal şehri olan geleneksel bir krallıktır. Krallık, 1830 yılında Bunoro-Kitara Krallığı'ndan ayrılan Prens Kabiyo Kabigeni tarafından kurulmuştur. Krallığın ana nüfusunu Rutoro dilini konuşan Batoro halkı oluşturur ve yüce hükümdarı geleneksel olarak Omukama olarak adlandırılır.

19. yüzyılın sonunda İngiliz himayesine giren Toro, özerkliğini korumuş olsa da 1967'de Uganda Devlet Başkanı Milton Obote tarafından ülkedeki diğer geleneksel monarşilerle birlikte lağvedildi. 1993 yılında Uganda hükümeti tarafından krallık statüsü yeniden tanındı. Günümüzde siyasi bir gücü olmamakla birlikte, halkının tarihi, kültürel ve manevi mirasını koruyan sembolik bir kurum olarak faaliyet göstermektedir.