Hazırlık maçı: İspanya – Özbekistan karşılaşması nasıl sonuçlandı?
Özbekistan U-17 milli takımı, uluslararası arenada bir başka ciddi sınavını verdi. Genç temsilcilerimiz, Avrupa'nın en güçlü futbol akademilerinden yetişen oyunculardan kurulu İspanya U-17 milli takımına karşı uluslararası bir hazırlık maçına çıktı.
Çekişmeli ve kıran kırana geçen mücadelede İspanyol futbolcular 3-0'lık galibiyete ulaştı.
Maçın detayları: İkinci yarıdaki yoğun baskı
Karşılaşmanın ilk yarısında gençlerimiz disiplinli bir savunma yaparak rakibin tehlikeli ataklarını bertaraf etmeyi başardı. Ancak ikinci yarıda Avrupa devinin baskısı sonuç verdi:
65. dakika: Guillermo Ortega'nın kullandığı penaltı vuruşu golle sonuçlandı ve skor açıldı (1-0);
90+1. dakika: Maçın normal süresine eklenen dakikalarda Robert Tomas farkı ikiye çıkardı (2-0);
90+4. dakika: Hakemin son düdüğü çalmadan hemen önce Michel Zuk maçın skorunu belirledi (3-0).
Takımların tam kadroları:
İspanya U-17:
Darlington Chichoro, Sergi Mayol, Oscar Parejo, Juan Manuel Borrero, Raul Martinez, Serino Modou, Marco David, Santiago Del Pino, Adrian Vivo, Luis Navarro, Guillermo Ortega.
Özbekistan U-17:
Shomurodov, Abdisoliyev, Olimov, Mamatov, Ravshanov, Toxirov, Anvarov, Orifxonov, Abdunabiyev, Abduraimov, Rahimov.
Yedek kulübesinde hazır bekleyenler:
Sirojiddinov, Zoidjonov, Toirov, O‘ktamov, Eshpo‘latov, Xayrullayev, Sindarov, Murodov, O‘ktamboyev, Tolibjonov, Abdullayev, Ma’rupov, Erkinov.
Bu uluslararası karşılaşma, Özbekistan U-17 milli takımı teknik heyeti için oyuncuların güçlü rakiplere karşı fiziksel ve taktiksel hazırlıklarını test etme noktasında önemli bir deneyim oldu.
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