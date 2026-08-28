Hazırlık maçı: İspanya – Özbekistan karşılaşması nasıl sonuçlandı?

Özbekistan U-17 milli takımı, uluslararası arenada bir başka ciddi sınavını verdi. Genç temsilcilerimiz, Avrupa'nın en güçlü futbol akademilerinden yetişen oyunculardan kurulu İspanya U-17 milli takımına karşı uluslararası bir hazırlık maçına çıktı.

Çekişmeli ve kıran kırana geçen mücadelede İspanyol futbolcular 3-0'lık galibiyete ulaştı.

Maçın detayları: İkinci yarıdaki yoğun baskı

Karşılaşmanın ilk yarısında gençlerimiz disiplinli bir savunma yaparak rakibin tehlikeli ataklarını bertaraf etmeyi başardı. Ancak ikinci yarıda Avrupa devinin baskısı sonuç verdi:

65. dakika: Guillermo Ortega'nın kullandığı penaltı vuruşu golle sonuçlandı ve skor açıldı (1-0);

90+1. dakika: Maçın normal süresine eklenen dakikalarda Robert Tomas farkı ikiye çıkardı (2-0);

90+4. dakika: Hakemin son düdüğü çalmadan hemen önce Michel Zuk maçın skorunu belirledi (3-0).

Takımların tam kadroları:

İspanya U-17:

Darlington Chichoro, Sergi Mayol, Oscar Parejo, Juan Manuel Borrero, Raul Martinez, Serino Modou, Marco David, Santiago Del Pino, Adrian Vivo, Luis Navarro, Guillermo Ortega.

Özbekistan U-17:

Shomurodov, Abdisoliyev, Olimov, Mamatov, Ravshanov, Toxirov, Anvarov, Orifxonov, Abdunabiyev, Abduraimov, Rahimov.

Yedek kulübesinde hazır bekleyenler:

Sirojiddinov, Zoidjonov, Toirov, O‘ktamov, Eshpo‘latov, Xayrullayev, Sindarov, Murodov, O‘ktamboyev, Tolibjonov, Abdullayev, Ma’rupov, Erkinov.

Bu uluslararası karşılaşma, Özbekistan U-17 milli takımı teknik heyeti için oyuncuların güçlü rakiplere karşı fiziksel ve taktiksel hazırlıklarını test etme noktasında önemli bir deneyim oldu.