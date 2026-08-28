Beyin tümörü ilk kez yapay zeka destekli ameliyatla alındı

Büyük Britanya'da doktorlar, beyin tümörü ameliyatında gerçek zamanlı olarak yapay zekadan yararlandı. Bu, teknolojinin canlı bir hastada nöroşirürji alanında ilk kez kullanılması oldu.

48 yaşındaki Rhys Hibbert'in hipofiz bezinde 11 milimetrelik, kanserli olmayan bir tümör tespit edildi. Tümörün beyinde görme sinirlerine ve önemli kan damarlarına yakın olması, görme yetisi için risk oluşturuyordu.

Ameliyat sırasında yapay zeka, endoskop kamerasından gelen görüntüleri canlı analiz ederek cerrahlara önemli sinirleri, kan damarlarını ve riskli bölgeleri belirlemede yardımcı oldu. Cerrah ise tüm kararları bizzat kendisi verdi.

Sistem, daha önce gerçekleştirilen yüzlerce hipofiz ameliyatının videoları ile eğitildi. Ameliyat sonrasında Hibbert'in görme yetisinin önemli ölçüde iyileştiği bildirildi.