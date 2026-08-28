Şampiyonlar Ligi'nde tarihi zafer: İlham Aliyev'den Sabah kulübüne 2,9 milyon dolarlık ödül

·1·Spor
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi zafer: İlham Aliyev'den Sabah kulübüne 2,9 milyon dolarlık ödül

Azerbaycan futbolunda büyük bir tarihi olay yaşandı. Ülkenin Sabah kulübü, tarihinde ilk kez Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ana (lig) aşamasına katılmaya hak kazandı. Bu büyük başarı devlet başkanı düzeyinde takdirle karşılandı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Sabah futbol kulübüne mali destek sağlamak ve ödüllendirmek amacıyla özel bir kararname imzaladı.

5 milyon manatlık Cumhurbaşkanlığı ödülü

İmzalanan resmi belgeye göre:

  • Finansman kaynağı: Fon, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 2026 devlet bütçesinde öngörülen Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın yedek fonundan tahsis edildi;

  • Fon miktarı: Kulübün kullanımına toplam 5 milyon manat tahsis edildi;

  • Döviz karşılığı: Bu tutar bugünkü kurla yaklaşık 2,9 milyon ABD dolarına tekabül etmektedir;

  • Amaç: Fon, kulübün uluslararası arenadaki başarılı performansı, maddi-teknik altyapısının güçlendirilmesi ve Avrupa'nın dev takımlarına karşı oynayacağı maçlara hazırlık süreçleri için kullanılacaktır.

Sabah'ın Avrupa sahnesindeki ilk adımı

Kulüp, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin yenilenen lig aşamasında mücadele edecek:

  • Tarihi çıkış: Sabah, Azerbaycan futbol tarihinde Şampiyonlar Ligi'nin ana tablosunda yer alan sayılı takımlardan biri oldu;

  • Rakipler belli oldu: Dün gerçekleştirilen resmi kura çekimi sonuçlarına göre takım, lig aşamasındaki tüm rakiplerini öğrendi ve kıtanın devlerine karşı hazırlıklarına devam ediyor.

SabahUEFAŞampiyonlar LigiAzerbaycanFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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