Resmi: Kily González, Inter Miami'nin yeni teknik direktörü oluyor!

·2·Spor
Resmi: Kily González, Inter Miami'nin yeni teknik direktörü oluyor!

Lionel Messi forma giydiği ABD'nin Inter Miamikulübünde teknik direktörlük pozisyonuyla ilgili önemli bir karar alındı. Florida temsilcisi, Arjantinli tanınmış uzman Kily González ile takımın yeni teknik direktörü olarak çalışmak üzere tam anlaşmaya vardığını resmen duyurdu.

Şu anda 52 yaşındaki teknik adamın, ABD'de yasal çalışma izni (vize) alması bekleniyor. Resmi evrak süreçleri tamamlanana kadar, kulübün mevcut antrenörü Guillermo Hoyos görevini geçici olarak sürdürecek.

Kily González kimdir ve nerelerde çalıştı?

Arjantin milli takımının eski kanat oyuncusu ve uluslararası arenada büyük tecrübeye sahip olan Kily González, teknik direktörlük kariyerinde şu kulüpleri çalıştırdı:

  • Rosario Central ve Unión Santa Fe: Teknik direktörlük kariyerine Arjantin'in bu köklü takımlarında başladı;

  • Platense kulübü: Son görev yeri Arjantin'in Platense kulübüydü ve geçen yıl bu takımdan ayrılmıştı;

  • Arjantin ekolü ve Messi faktörü: Uzmanın Lionel Messi ile aynı ülke vatandaşı olmasının, takım içi atmosferi iyileştirmede ve karşılıklı anlayışı sağlamada önemli bir faktör olması bekleniyor.

Inter Miami'nin MLS'deki mevcut durumu

Florida ekibi, bu sezon MLS Doğu Konferansı'nda üst sıralar için mücadelesini sürdürüyor:

  • 2. sıra: Inter Miami, oynadığı 21 maçın ardından lig tablosunda güvenli bir şekilde 2. sırada yer alıyor;

  • Lideri yakalama hedefi: Takım, konferans lideri Nashville kulübünün 10 puan gerisinde bulunuyor.

Yeni teknik direktör Kily González'in önündeki hedef, bu farkı kapatmak ve Inter Miami'yi şampiyonluğa taşımak.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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