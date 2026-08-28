Şanghay Turnuvası: Çinli yıldız, Umar Nurmagomedov'un zayıf noktalarını mı buldu?

UFC'nin horoz sıkletindeki en tehlikeli dövüşçülerinden biri olan Çinli Song Yadong, yenilgisiz Rus yıldız Umar Nurmagomedov ile yapacağı merakla beklenen kritik karşılaşma öncesinde planlarını ve hazırlık sürecini açıkladı.

Bu ana maç 29 Ağustos'ta Çin'in Şanghay şehrinde düzenlenecek olan UFC Fight Night 286 turnuvası kapsamında gerçekleşecek.

Şampiyonluk kemeri için en büyük fırsat

Çinli dövüşçü, Umar karşısında alacağı bir galibiyetin kendisine doğrudan şampiyonluk maçı hakkı kazandıracağına yürekten inanıyor:

Rakibin gücü ve motivasyon: «Herkes Umar'ın divizyondaki en güçlü dövüşçülerden biri olduğunu biliyor. Eğer onu yenersem, UFC yönetimi bana kesinlikle bir şampiyonluk maçı verecektir. Kendime tamamen güveniyorum ve bu müsabakayı kazanacağımdan şüphem yok», — dedi Yadong;

Kariyerin en verimli dönemi: «Şu an benim için en güçlü olduğum ve en verimli dönem. Kariyerim boyunca birçok üst düzey dövüşçüyle oktagona çıktım ve büyük tecrübe kazandım. Umar ile yapılacak karşılaşmaya her açıdan hazırım».

Gürcistan'da güreş ve Kaliforniya'dakiüs: Hazırlık sırları

Song Yadong, Dağıstanlı dövüşçünün ana silahı olan güreş ve yer dövüşü tekniklerine karşı ciddi bir hazırlık yaptığını vurguladı:

Gürcistan kampı: «Antrenman kampım harika geçti. İlk olarak yaklaşık iki hafta boyunca Gürcistan'da serbest güreş üzerine özel hazırlıklar yaptım;

«Team Alpha Male» okulu: Ardından antrenmanlarıma ABD'deki ünlü Team Alpha Male salonunda devam ettim. Fiziksel ve taktiksel olarak en üst seviyedeyim», — diye belirtti Çinli sporcu.

Şanghay'daki dövüş, her iki sporcu için de sıkletin şampiyonluk kemerine giden yolda belirleyici bir karşılaşma olacak.