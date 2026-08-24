Husanov'dan ustalık sınıfı: %97 isabet ve 97 topla buluşma (video)

İngiltere Premier Lig'in yeni sezonunda Abdukodir Husanov, güven veren oyunuyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Özbekistan milli takımı ve Manchester Citysavunmacısı, şampiyonanın ilk haftasında Bournemouth'a karşı oynanan maçta 90 dakika sahada kaldı ve istatistikleriyle yüksek not aldı.

Etihad Stadyumu'nda gerçekleşen mücadelede Manchester Cityzorlu geçen karşılaşmada 2-1'lik skorla geri dönüş galibiyeti elde etti. Husanov, takımın merkez savunmasında ilk 11'de yer aldı ve maç sonuna kadar sahada kaldı.

Husanov'un istatistikleri dikkat çekti

İstatistik odaklı Flashscore portalı, Özbek futbolcunun performansını 8,2 puanile değerlendirdi.

22 yaşındaki savunmacının öne çıkan verileri şu şekilde:

90 dakika sahada kaldı;

90 pasın 87'sinde isabet sağladı;

pas isabet oranı — %97 ;

topla 97 kez buluştu;

merkez savunmada güven verdi.

Husanov'un %97'lik pas isabet oranı, onun sadece savunmada değil, top kontrolünde ve hücumu başlatmada da kilit rol oynadığını gösteriyor.

Manchester Citytakımında ondan daha yüksek puanı kim aldı?

Husanov'un 8,2'lik puanı, takım içindeki en yüksek performanslardan biri oldu.

Flashscore Manchester Cityoyuncuları arasında ondan daha yüksek olan 8,5 puanısadece Marc Guehi'ye verdi. Takımına galibiyeti getiren golün sahibi olarak maçın en iyi oyuncularından biri oldu.

Böylece Husanov, sezonun ilk haftasında takım arkadaşları arasında en yüksek puan alan oyuncular arasına girdi.

Bu istatistik neden önemli?

Husanov için bu maçın önemi sadece yüksek puanla sınırlı değil. Premier Lig gibi rekabetçi bir ligde, bir savunmacı için top kullanma kalitesi ve pas isabeti büyük önem taşıyor.

87 isabetli pas ve %97'lik oran, Özbek futbolcunun takım oyununda topla ne kadar güvenli hareket ettiğini kanıtlıyor.

Özellikle merkez savunmacı olarak 90 dakika sahada kalması, takımın planındaki yerinin giderek sağlamlaştığına işaret ediyor.

Özbek futbolcu için yeni sezon nasıl başladı?

Geçen sezon İngiliz futboluna uyum sürecini atlatan Husanov, yeni sezona ilk 11'de başladı. Bu durum, onun Manchester Citykulübündeki statüsü ve Premier Lig'deki rolüne dair ilgiyi daha da artırıyor.

İlk haftadaki 8,2 puan ve %97'lik pas isabeti, Özbek savunmacı için sezona güvenli bir başlangıç işareti.

En önemlisi, Husanov bu performansı sonraki haftalarda da sürdürebilecek mi? Cevabı ise Manchester Cityformasıyla çıkacağı sonraki maçlarda belli olacak.