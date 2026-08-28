Amerikalı mucit dondurma için mini bir dondurucu geliştirdi

Yazın sıcak günlerinde dondurmanın hızla erimesi birçok kişinin aşina olduğu bir sorundur. Amerikalı bir mucit ise buna özgün bir çözüm önerdi — kıyafetlere takılabilen küçük bir dondurucu.

Cihaz pantolon veya şorta takılıyor ve dondurmayı soğuk tutmaya yardımcı oluyor. Bu sayede dışarıda yerken erimesini önlemek mümkün.

Bu sıra dışı buluş, özellikle yaz aylarında dondurma sevenler için ilginç bir çözüm olabilir.