Amerikalı mucit dondurma için mini bir dondurucu geliştirdi

·2·Teknoloji
Amerikalı mucit dondurma için mini bir dondurucu geliştirdi

Yazın sıcak günlerinde dondurmanın hızla erimesi birçok kişinin aşina olduğu bir sorundur. Amerikalı bir mucit ise buna özgün bir çözüm önerdi — kıyafetlere takılabilen küçük bir dondurucu.

Bir kişi, el yapımı bir elektronik cihaz yardımıyla dondurmayı eritiyor.

Cihaz pantolon veya şorta takılıyor ve dondurmayı soğuk tutmaya yardımcı oluyor. Bu sayede dışarıda yerken erimesini önlemek mümkün.

Bu sıra dışı buluş, özellikle yaz aylarında dondurma sevenler için ilginç bir çözüm olabilir.

TeknolojiİnovasyonDondurmaTaşınabilir CihazAmerika
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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