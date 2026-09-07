José Mourinho, Real Betis maçındaki VAR kararlarını sert bir dille eleştirdi

·6·Spor
José Mourinho, Real Betis maçındaki VAR kararlarını sert bir dille eleştirdi

Real Madrid teknik direktörü José Mourinho, İspanya Ligi'nde Real Betis'e karşı alınan mağlubiyetin ardından hakem yönetimi ve VAR sisteminin işleyişine yönelik ciddi itirazlarda bulundu. Şampiyonlar Ligi'ndeki Inter maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında Portekizli çalıştırıcı, Kylian Mbappé'nin dahil olduğu penaltı pozisyonu ve hakemlerin kuralları uygulama kriterleri konusunda netlik talep etti. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Mundo Deportivo'nun haberine göre, maçtaki tartışmaların ana odağı, Mbappé'nin kullandığı penaltının tekrarlanmamasıydı. Real Madrid, pozisyonları gole çeviremediği için mağlup olduğunu kabul etse de, teknik direktör VAR'ın neden müdahale etmediğini ve kuralların neden göz ardı edildiğini anlamadığını belirtti.

VAR sistemi ve kuralları bilme sorunu

José Mourinho, hakemlerin kararlarını sert bir şekilde eleştirerek, bu seviyedeki hataların profesyonelliğe yakışmadığını söyledi. Ona göre yetkililer, kuralları bilmedikleri için durumu görmezden gelmiş ya da bunu kasıtlı yapmış olabilirler.

"Betis maçında hücumları gole çeviremediğimiz için kaybettik. Ancak penaltı neden tekrarlanmadı? Bu, VAR'ın kuralları bilmemesinden mi yoksa kasıtlı mı yapıldı? Eğer kuralı bilmedikleri için tekrar ettirmedilerse evlerine dönmeliler. Eğer kasıtlı yaptılarsa, bu çok daha kötü" ifadelerini kullandı Mourinho.

Ayrıca teknik direktör, önümüzdeki aylarda benzer bir durum yaşandığında penaltının mutlaka tekrarlanacağını öngörerek, mevcut hakem kurulunun bu tür konularda şeffaf bir açıklama yapması gerektiğini vurguladı.

Vinícius Júnior ile ilgili durum

Tartışmalı anlar sadece penaltıyla sınırlı kalmadı. José Mourinho, hakemler tarafından Vinícius Júnior'a gösterilen sarı karta da değindi. Brezilyalı kanat oyuncusu, hakemden açıklama istediği için uyarı almıştı.

"Bilmek istediğim bir diğer şey ise, Vinícius neden kaptan olarak hakemin yanına gidip açıklama isteyemedi?" diye sordu Real Madrid'in hocası.

Bu olaylar, Avrupa kupalarındaki kritik maçlar öncesinde Madrid kulübünde tartışmalara yol açıyor. Takım Inter ile karşılaşmaya hazırlanırken, teknik ekip yerel ligdeki hakem adaletsizliklerine odaklanmaya devam ediyor.

José MourinhoReal MadridVARKylian MbappéŞampiyonlar Ligi
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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