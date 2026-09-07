Huawei Mate XT 2 Tanıtıldı: 3,5 mm kalınlığında üç katlı katlanabilir telefon

Ixbt.com'a göre Huawei, benzersiz ve yenilikçi akıllı telefonunun ikinci nesli olan Mate XT 2 Extraordinary Master cihazını resmen tanıttı. Bu amiral gemisi cihaz, aynı anda iki noktadan katlanan üç parçalı yapısını korurken, tamamen yenilenmiş bir mekanizma, en yeni işlemci ve gelişmiş bir kamera sistemi ile donatıldı. Bu cihazın, esnek ekranlar pazarında yeni standartlar belirlemesi bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni nesil cihazda Huawei mühendisleri, Z-şekilli katlama şemasını ve yeniden tasarlanmış menteşeleri kullandılar. Sonuç olarak, cihazın tamamen açık haldeki kalınlığı sadece 3,5 milimetre iken, katlandığında bu değer 12,3 milimetreye ulaşıyor. Cihazın bu kadar ince bir gövdede üretilmesi, mobil endüstrisinde önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor.

Ekran özellikleri ve dayanıklılık

Ana ekran, 10,2 inç 3K çözünürlüklü ve 12,8:9 oranlı bir ekranla donatılmıştır. Akıllı telefon katlandığında kullanıcı, 6500 nit tepe parlaklığına sahip 6,5 inçlik harici bir ekrana sahip olur. Dış ekran, düşmelere karşı 30 kat, çizilmelere karşı ise 16 kat daha dayanıklı hale getirilen Kunlun/Basalt cam ile korunmaktadır. Ayrıca, iç ekranın darbelere karşı dayanıklılığının yüzde 200 oranında arttığı belirtildi.

Üretici, bu cihazda ilk kez üç katlı katlanabilir akıllı telefonlar arasında IP58/IP59 standardında donanım korumasını uygulamaya koydu. Bu, günlük kullanımda toz ve neme karşı ek güvenlik sağlar.

Yüksek performans ve yapay zeka

Akıllı telefonun temelini, Huawei'nin şu anki en güçlü tek çipli sistemi olan yeni Kirin 9050 Pro oluşturuyor. Şirket verilerine göre genel performans yüzde 42, CPU'nun tek çekirdek hızı yüzde 24, çok çekirdekli performansı ise yüzde 52 oranında arttı. Ma Liang grafik hızlandırıcısı, ilk kez donanım düzeyinde ray tracing teknolojisini destekliyor.

Yerel yapay zeka görevlerini yerine getirmekten Da Vinci NPU sorumludur ve bu, 30 milyar parametreli MoE modelini çalıştırmayı mümkün kılar. İletişim özellikleri arasında Tiantong uydu bağlantısı ve Beidou mesajlaşma sistemini destekleyen Balong modeli yer alıyor; uydu bağlantı hızı yüzde 40 oranında hızlandırıldı.

Gizlilik ve gelişmiş kameralar

Cihazın en özgün özelliklerinden biri Lingdun donanım gizlilik sistemidir. Bu özellik etkinleştirildiğinde, ekran doğrudan bakan kullanıcı için mükemmel bir şekilde okunabilirken, yan taraftan bakıldığında neredeyse tamamen kararır. Ana kamera modülü, f/1,49 ile f/4,0 arasında değişen diyafram açıklığına ve 18 EV dinamik aralığa sahip 50 megapiksellik RYYB sensörüne sahiptir.

Sistem ayrıca 3,5x optik zoom ve makro çekim özellikli 50 MP periskop modülü ile 40 MP ultra geniş açılı kamerayı içeriyor. Çin pazarında bu gelişmiş akıllı telefonun başlangıç fiyatı 2955 dolardan başlıyor; ayrıca optik zoom'u 13,5 kata kadar çıkaran özel bir telekonvertör de ek olarak satın alınabiliyor.