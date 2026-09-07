Kırımlı amatör astronom 100 metre çapında yeni bir asteroit keşfetti

Kırım'ın Nauchniy kasabasında yaşayan amatör astronom Gennadiy Borisov, bir başka önemli keşfe imza atarak yaklaşık 100 metre çapında yeni bir asteroit tespit etti. ixbt.com'un haberine göre, bu gök cisminin keşfi bilim dünyasında büyük ilgi uyandırdı, çünkü bu tür bulgular uzaydaki hareketli cisimlerin incelenmesinde büyük önem taşıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni asteroitin Mars gezegeninin yakınında bulunduğu ve uzatılmış bir yörünge izlediği belirlendi. Cisim önce Kızıl Gezegen'e yaklaşıyor, ardından Mars ve Jüpiter yörüngeleri arasındaki ana asteroit kuşağına doğru uzaklaşıyor. Bilim insanı, bu gök cisminin yörüngesinin Dünya için herhangi bir tehlike arz etmediğini vurguladı.

Yerel imkanlarla üretilen teleskopların kapasitesi

Gennadiy Borisov, araştırmaları için gerekli teleskopları kendi tasarlayıp üretmesiyle de tanınıyor. Bahçesaray bölgesindeki Nauchniy kasabasında yaşayan Borisov, kendi yaptığı optik cihazlarla uzayı düzenli olarak gözlemliyor. İlk başarılı keşiflerini 2013 yılında gerçekleştiren uzman, günümüze kadar onlarca büyük buluşa imza attı.

Amatör astronom, çalışmaları sırasında sadece küçük cisimleri değil, küresel ölçekte bilimsel öneme sahip nesneleri de keşfetti. Örneğin, 2019 yılında tarihteki ilk yıldızlararası kuyruklu yıldızı ilk tespit edenlerden biriydi. Daha sonra bu gök cismine, kaşifinin onuruna onun adı verildi.

Aktivite ve güvenlik konuları

Son aylarda bilim insanının gözlem çalışmaları daha da verimli hale geldi. Sadece 2026 yılının Mayıs ve Ağustos ayları arasındaki kısa sürede Borisov, her biri birkaç on metre büyüklüğünde olan dokuz adet Dünya'ya yakın asteroit kaydetmeyi başardı. Bu tutarlı sonuçlar, amatör astronomun profesyonel düzeyde çalıştığını kanıtlıyor.

Bununla birlikte uzman, sadece güvenli nesneleri değil, potansiyel tehlike arz eden cisimleri de takip ediyor. Özellikle 2024 yılının Nisan ayında, Dünya için olası bir tehdit oluşturabilecek yaklaşık 200 metre çapında bir asteroit keşfettiğini duyurmuştu. Bu tür uyarılar, gezegenimizin güvenliğini sağlamada ilk adımlardan biri olarak kabul ediliyor.

Genel toplamda, Gennadiy Borisov'un kişisel hesabında bugün 150'den fazla asteroit ve 16 kuyruklu yıldız bulunuyor. Bu büyük başarı, basit koşullarda ve bağımsız olarak bile astronomi bilimine devasa katkılar sağlanabileceğini açıkça gösteriyor.