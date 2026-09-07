İngiltere Premier Ligi'nin üçüncü haftasında Manchester City, ligin yeni ekibi Coventry'yi 1-0'lık skorla mağlup etti. Ancak bu galibiyetin ardında, maçın hemen başında yaşanan ve stadyumdaki binlerce taraftarın yüreğini ağzına getiren anlar gizliydi. Özbek savunma oyuncusu Abdukodir Husanov ve yıldız kaleci Gianluigi Donnarumma'nın karıştığı beklenmedik hata, 'City'liler için çok ağır bir darbe olabilirdi. Peki, o 6. dakikada aslında ne oldu ve Enzo Maresca maçtan sonra neden özellikle Husanov'a sitem etti?

Milimetrelerin belirlediği kader: Drama nasıl başladı?

Etihad Stadyumu'ndaki karşılaşmanın henüz 6. dakikası oynanırken, City taraftarları gerçek bir şok yaşadı. Saygın esteemedkompany.com portalı uzmanları bu pozisyonu detaylı bir şekilde analiz etti:

Beklenmedik pas: Savunma oyuncusu Abdukodir Husanov, baskı altında topu kendi kale çizgisi üzerinde duran Donnarumma'ya gönderdi;

Hatalı kontrol: Donnarumma topu durdururken büyük bir hata yaptı ve top ağlara doğru yuvarlanmaya başladı;

Birkaç milimetre: İtalyan eldiven son saniyede hamle yaparak topu çizgiyi tamamen geçmesine milimetreler kala çıkardı ve bir kendi kalesine golü önledi;

Frank Lampard'ın öğrencileri beklenmedik bir şekilde öne geçme ve maçın senaryosunu tamamen değiştirme fırsatını kaçırdı.

Teknik direktörün açık itirafı

“Bu Gigio! Onun çok iyi bir kaleci olduğunu biliyoruz! Bence Abdukodir Husanov'un böyle bir durumda Gigio'ya pas vermesi en doğru karar değildi. Ancak birkaç iyi kurtarış yaptı ve ondan memnunuz,” dedi 'City'lilerin hocası Enzo Maresca.

Gerçekten de Donnarumma, atakları ayakla en geriden başlatma konusunda zayıf bir noktası olduğunu bir kez daha gösterdi. Ancak ilk hatasından sonra gerçek bir kahramana dönüştü.

Galibiyetin gerçek kahramanları ve istatistik

Futbolcu Sahadaki görevi Temel etkisi Gianluigi Donnarumma Kaleci Hatadan sonra en az 3 kritik kurtarış ile 3 puanı korudu Abdukodir Husanov Sağ bek 6. dakikadaki pozisyondan sonra maç boyunca hatasız ve güvenli oynadı Erling Haaland Forvet Maçın kaderini belirleyen tek golün sahibi oldu

Donnarumma'nın kurtarışları olmasaydı, Manchester Citybu maçta puan kaybetmesi kesindi. Husanov ise başlangıçtaki gerginliği üzerinden atarak, geri kalan dakikalarda rakip kanat oyuncularına hiçbir fırsat tanımadı.

Sizce bu durumda daha çok kim suçluydu: zor durumda pası veren Abdukodir Husanov mu, yoksa topu basit bir pozisyonda kontrol edemeyen Donnarumma mı? Maresca'nın Husanov hakkındaki görüşüne katılıyor musunuz?

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