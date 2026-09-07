Kylian Mbappe: "Altın Top" için mücadele etme zamanı geldi

·1·Spor
Kylian Mbappe: "Altın Top" için mücadele etme zamanı geldi

Real Madrid forveti Kylian Mbappe, yaz aylarındaki Dünya Kupası'ndaki tarihi performansının ardından "Altın Top" ödülünün ana adaylarından biri olarak gösterilmesinin doğal olduğunu belirtti. Şampiyonlar Ligi'ndeki Inter maçı öncesinde konuşan Fransa milli takımı kaptanı, Madrid kulübünde oynamanın bireysel ödüller hakkındaki tartışmaları kaçınılmaz kıldığını kabul etti. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Goal.com'un haberine göre, 27 yaşındaki futbolcu yüksek hedeflerden korkmadığını ve prestijli ödülü ilk kez kazanma ihtimali hakkındaki düşüncelere olumlu yaklaştığını ifade etti. Fransa'nın Dünya Kupası'nı dördüncü sırada tamamlamasına rağmen Mbappe, 10 gol atarak "Altın Ayakkabı"nın sahibi oldu ve turnuva tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elde etti.

Tarihi sonuçlar ve kişisel hedefler

Bu rekor, Fransız forvetin Dünya Kupalarındaki toplam gol sayısını 22'ye çıkardı ve kamuoyu, bireysel ödül yarışındaki şansını yüksek görüyor. Kylian Mbappe'ye göre, yazın spor dünyasının en önemli turnuvasında büyük bir tarih yazdı ve bu yıl bireysel ödül için uygun bir zaman.

"Elbette bu yaz tarih yazdım ama önümüzde hala çok zaman var ve insanlar layık gördükleri oyuncuya oy vermekte özgür" diyor forvet. Ona göre, dünyanın en iyi kulübü olan Real Madrid forması giymek, taraftarlar ve kamuoyu tarafından sürekli olarak bireysel ödüllerle ilişkilendirilmesine neden oluyor.

Takım oyunu ve eleştirilere yanıt

Buna rağmen Real Madrid sezona biraz zorlu başladı ve analistler kadrodaki denge sorununu tartışıyor. Özellikle Mbappe ve Vinicius Junior'ın hücumdaki hareketleri, PSG'den Ousmane Dembele veya Barcelona'dan Raphinha'nın çalışkanlığı ile kıyaslanıyor.

Bu kıyaslamalara yanıt veren Fransız futbolcu, geliştirilmesi gereken yönler olduğunu kabul etti ancak başkalarıyla karşılaştırılmaktan hoşlanmadığını belirtti. Mbappe, üstlendiği görevlerin diğerlerinden farklı olduğunu ve oyununu akıllıca bir şekilde daha da geliştirmeyi hedeflediğini vurguladı.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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