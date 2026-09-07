Neymar'ın Inter Miami'ye transferi tartışmaları alevlendiriyor

·30·Spor
Neymar'ın Inter Miami'ye transferi tartışmaları alevlendiriyor

Brezilyalı yıldız Neymar'ın ABD'ye taşınabileceği ve burada Lionel Messi ile Luis Suárez ile birlikte efsanevi «MSN» hücum hattını yeniden kurabileceği yönündeki haberler futbol kamuoyunda büyük heyecan yarattı. Ancak bu olası transfer, Kuzey Amerika futbolundaki kuralları ve bunların uygulanma mekanizmasını bir kez daha ciddi soru işaretleriyle karşı karşıya bırakıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un aktardığına göre, ünlü Uruguaylı teknik direktör Gus Poyet konuyla ilgili görüşlerini dile getirerek ABD ligindeki düzenlemeler hakkında eleştirel yorumlarda bulundu. Eski orta saha oyuncusu, Luis Suárez'in kariyerini yakından takip ettiğini ve deneyimli forvetin dizindeki sorunlara rağmen 39 yaşında bile üst düzeyde oynamaya devam ettiğini vurguladı.

Luis Suárez'in ABD'deki kariyeri

Liverpool ve Barcelona'nın eski forveti, 2026 yılı boyunca Inter Miami formasıyla 12 gol atmayı başardı. Böylece Florida ekibindeki toplam gol sayısını 107 maçta 54'e çıkardı. Takım arkadaşı Lionel Messi ile gol krallığı yarışında rekabet edemese de, David Beckham ve diğerleriyle birlikte Amerikan rüyasını gerçekleştirme yolunda güvenilir sonuçlar vermeye devam ediyor.

Inter Miami yönetimi, kaptanları Lionel Messi'yi mutlu etmek ve büyük kupalar için mücadele etmek amacıyla yakın arkadaşları Sergio Busquets ve Jordi Alba'yı da kadroya kattı. Şimdi ise 2027'de Santos ile sözleşmesi sona erecek olan Neymar'ın da aynı takıma transfer olabileceği söylentileri artıyor.

Kurallar ve finansal denge meselesi

Ancak MLS liginin Designated Player (özel oyuncu) kuralları, bu transferin önündeki en büyük engellerden biri olarak görülüyor. Inter Miami, kadrosuna birden fazla dünya yıldızını sığdırmak için yaratıcı yollar bulmaya devam ediyor ve bu durum ligdeki diğer takımların tepkisini çekiyor.

Gus Poyet, Gambling.com'a verdiği röportajda ligin finansal kısıtlamalarına ve bunların uygulanmasına değindi. Poyet'e göre, geçen yıl Miami kulübü belirlenen harcama limitlerini aştığı için büyük bir para cezasına çarptırılmıştı; çünkü normalde her takımda sadece üç adet bu statüde oyuncu bulunması gerekirken, kulüpte bu sayı daha fazlaydı.

Neymar'ın transferi gerçekleşirse bu kuralların daha da şüpheli hale geleceğini belirten uzman, «Eğer bu doğruysa, Inter Miami için ayrı bir kural, MLS'in geri kalanı için ise başka bir kural işliyor demektir» diye ekledi. Bu durumun, önümüzdeki Ocak ayında 40 yaşına girecek olan Luis Suárez'in kariyerini bir yıl daha uzatıp uzatmayacağını zaman gösterecek.

NeymarInter MiamiLionel MessiLuis SuárezMLS
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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