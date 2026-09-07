Enzo Maresca, Erling Haaland'a neden dinlenme verilmesi gerektiğini açıkladı

Manchester Cityteknik direktörü Enzo Maresca, takımın yıldız forveti Erling Haaland'ın sahadaki yükü ve maç pratiği konusundaki planlarını paylaştı.

26 yaşındaki Norveçli golcü, yeni sezonda şu ana kadar oynanan 4 maçın tamamına ilk 11'de başladı ve rakip fileleri 3 kez havalandırdı. 5 Eylül Cumartesi günü Haaland'ın tek golü, 'City'e Coventry karşısında kritik bir galibiyet (1-0) getirdi. Ancak Manchester Cityhocasının vurguladığına göre, forvet oyuncusu her maçta aralıksız forma giyemez.

«Erling'i korumamız gerekiyor çünkü sezon çok uzun sürecek. Bazı maçlarda ona dinlenme fırsatı yaratmamız gerekecek», – ifadelerini kullandı İtalyan teknik adam. The Touchline yayını.

Manchester ekibini yoğun bir takvim bekliyor: Salı akşamı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında deplasmanda Porto ile karşılaşacak.