U-20 Asya Kupası'nın tüm katılımcıları belli oldu

·11·Spor
U-20 Asya Kupası'nın tüm katılımcıları belli oldu

Çin'in ev sahipliği yapacağı 20 yaş altı Asya Kupası final aşamasının 16 katılımcısının tamamı belli oldu. Eleme maçlarının ardından kıtanın en güçlü genç milli takımları, final turnuvasına katılmaya hak kazandı.

Jamoliddin Rahmatullayev yönetimindeki Özbekistan U-20 milli takımı, B grubunda mutlak bir üstünlük sergileyerek üç maçtan da galibiyetle ayrıldı. Temsilcilerimiz, son belirleyici turda Suriye'yi 3-0 mağlup ederek grubu lider tamamladı ve doğrudan kıta şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Turnuvanın final aşamasında şu milli takımlar mücadele edecek:

  • Ev sahibi: Çin (doğrudan katılıyor)

  • Grup liderleri: Özbekistan, Güney Kore, Kuzey Kore, Tacikistan, Suudi Arabistan, Irak, Japonya, Endonezya

  • En iyi ikinciler: İran, Ürdün, Lübnan, Hindistan, Umman, Tayland, Malezya

U-20 Asya Kupası final turu, 24 Mart - 1 Nisan 2027 tarihleri arasında Çin'deki stadyumlarda düzenlenecek.

U-20 Asya KupasıÖzbekistanFutbolAsya Futbol KonfederasyonuGençler Turnuvası
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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