Emre Belözoğlu'ndan Türkiye'deki yabancı kuralı ve Shomurodov hakkında çarpıcı açıklamalar

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Başakşehir ile Kasımpaşa arasında oynanan İstanbul derbisi, sadece sahadaki kıran kırana mücadeleyle (1:1) değil, maç sonu düzenlenen olaylı basın toplantısıyla da taraftarların dikkatini çekti. Karşılaşmada ev sahibi ekibin formasını giyen Özbek forvet Eldor Shomurodov, üst düzey performansıyla göz doldurdu.

31 yaşındaki forvet, 18. dakikada perdeyi açan golü kaydetmekle kalmadı, rakip kalede en az üç tehlikeli pozisyon daha yarattı. Özellikle 78. dakikada kafa vuruşu direkten döndü.

Maçın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü ve Türk futbolunun efsanesi Emre Belözoğlu basın toplantısında gündemi sarsan sert eleştirilerde bulundu.

«Gündoğan Türk, Demirbay yabancı mı?»: Belözoğlu'ndan TFF'ye sert tepki

Ünlü teknik adam, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından uygulanan yabancı kuralı ve vatandaşlık statüsü kurallarının kulüpler için büyük bir engel teşkil ettiğini vurguladı:

Zorunlu vedalar: «Bu kural yüzünden ne kulüp ne de oyuncular istememesine rağmen kadrodaki iki yabancı oyuncuyla yolları ayırmak zorunda kalıyoruz. Bugün gol atıp takıma puan kazandıran Diabate gibi bir oyuncudan vazgeçmek zorunda mıyız? Kulüp gençlere yatırım yapmış, onları öylece bırakamayız»;

Çifte standartlar: «Bugün Galatasaray'da İlkay Gündoğan Türk statüsünde oynuyor, ben ise Kerem Demirbay'ı yabancı olarak oynatıyorum. İkisinin de anne babası Türk. Kuralda 2015 öncesi ve sonrası diye bir kısıtlama getirilmiş. Bu adaletli değil!»

Shomurodov örneği: «Türk oyuncuları tembelleştiriyorsunuz»

Emre Belözoğlu, Türk dünyası ve yetenekli yabancı oyuncular konusunu gündeme getirerek Eldor Shomurodov'dan özel olarak bahsetti: