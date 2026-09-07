SpaceX, yeni Starlink uydularını başarıyla yörüngeye yerleştirdi

·5·Teknoloji
SpaceX, yeni Starlink uydularını başarıyla yörüngeye yerleştirdi

Havacılık ve uzay devi SpaceX, bir başarılı uzay uçuşuna daha imza atarak 27 Starlink uydusunu daha alçak Dünya yörüngesine taşıdı. ixbt.com verilerine göre bu operasyon, küresel internet ağını genişletme ve uzaydan yüksek hızlı bağlantı sağlama konusundaki kararlı çabaların önemli bir parçasıdır. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu görev için seçilen Falcon 9 taşıyıcı roketi, 6 Eylül günü ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden yerel saatle 07:26'da fırlatıldı. Roketin teknik mükemmelliği ve hassas yörünge hesaplamaları, görevlerin sorunsuz bir şekilde yerine getirilmesini sağladı.

Yeniden kullanılabilir teknolojiler ve uçuş detayları

Uçuş sırasında roketin birinci aşaması başarıyla Dünya'ya geri döndü. Başlatıcının ana parçası olan B1088 güçlendiricisi için bu, on dokuzuncu uçuş oldu. Uzmanlar, bu aşamanın Pasifik Okyanusu'ndaki «Of Course I Still Love You» adlı otonom deniz platformuna yumuşak bir iniş gerçekleştirdiğini belirtti. Şu anda SpaceX'in birinci aşamayı yeniden kullanma konusundaki mutlak rekoru 37 uçuş seviyesindedir.

Roketin üst aşaması uçuşuna başarıyla devam ederek 27 uzay aracını hedeflenen yörüngeye yerleştirdi. Tüm süreçler planlandığı gibi ilerledi ve fırlatmadan yaklaşık 62 dakika sonra uydular tam olarak konumlarına yerleşti.

Küresel ağ ve bu yılki veriler

Bu başarılı fırlatma, 2026 yılı içerisinde Falcon 9 roketleri ile gerçekleştirilen 103. görev oldu. İstatistikler, bu yılki toplam uçuşların 80'inin Starlink yörünge grubunu genişletmeye ve yeni cihazları yerleştirmeye odaklandığını gösteriyor.

Günümüzde yörüngede aktif olarak görev yapan Starlink uydularının toplam sayısı 11 bini aştı. Bu durum, dünya genelindeki ağ kapasitesini daha da artırıyor ve uzak bölgelerin internete erişimini hızlandırıyor.

Belirtildiğine göre, şu anda tüm Starlink uçuşları yalnızca Vandenberg üssünden gerçekleştiriliyor. Florida'daki fırlatmalar ise Starship roketinin bu eyaletteki şirket kozmodromunda kullanıma sunulmasına kadar geçici olarak durdurulmuş durumda.

SpaceXStarlinkFalcon 9UzayTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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