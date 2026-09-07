Xiaomi, dünyanın ilk Xring O3 çipli ve LPDDR6 bellekli 18 Fold akıllı telefonunu tanıttı

·6·Teknoloji
Xiaomi, dünyanın ilk Xring O3 çipli ve LPDDR6 bellekli 18 Fold akıllı telefonunu tanıttı

Xiaomi, mobil pazarında önemli bir adım atarak yeni amiral gemisi cihazı Xiaomi 18 Fold katlanabilir akıllı telefonunu resmen tanıttı. Ixbt.com'un haberine göre bu cihaz, şirketin özel olarak geliştirilen ilk tek çipli Xring O3 sistemine dayanan dünyanın ilk cihazı olma özelliğini taşıyor ve yüksek performansı ile gelişmiş özellikleriyle dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni cihazın temel özelliklerinden biri, yeni formatlı ekran tasarımıdır. Dış ekran 5,38 inç diyagonal boyuta sahipken, iç katlanabilir ekran 7,58 inç boyutundadır. Ekranların en-boy oranı standart bir kağıt yaprağına yakınlaştırılmış olup, bu durum okuma sürecini ve aynı anda birden fazla uygulama ile çalışmayı önemli ölçüde kolaylaştırıyor.

Ekran teknolojileri ve ince gövde

Günümüzde katlanabilir akıllı telefonlar arasında en ince modellerden biri olan gövde, açık halde sadece 5,02 mm, katlandığında ise 10,68 mm kalınlığa sahiptir. Her iki OLED LTPO paneli 1–120 Hz arası adaptif yenileme hızını destekler ve en yüksek parlaklık değerleri 4000 nit seviyesindedir. Yapısal dayanıklılığı sağlamak için yeni nesil Dragon Bone menteşe, alüminyum çerçeve, Dragon Crystal Glass 3.0 cam ve iç ekran için çift katmanlı UTG cam kullanılmıştır.

Üretici verilerine göre, yeni Xring O3 işlemcisi sayesinde çok çekirdekli CPU performansı %60, grafik yetenekleri ise %85 artmıştır. Aynı zamanda enerji tüketimi önemli ölçüde azalmıştır. Yapay zeka görevlerinden sorumlu NPU performansı ise 200 TOPS değerine ulaşarak, büyük ekranda aynı anda altı adede kadar pencereyi konumlandırma imkanı tanıyor.

Kamera ve fiyat politikası

Cihazın fotoğrafçılık yetenekleri, Leica ile iş birliği içinde oluşturulan gelişmiş kamera setine dayanıyor. Ana sensör 200 megapiksel çözünürlüğe sahip olup, buna 3,5x optik zoom özellikli 50 megapiksel sensörlü periskop modülü ve 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. 6000 mAh kapasiteli batarya uzun süreli kullanım sağlarken, 67 W kablolu ve 50 W kablosuz şarj teknolojilerini destekliyor.

Piyasadaki fiyatlar bellek yapılandırmasına göre değişiklik gösteriyor:

  • 12/256 GB versiyonu — 1635 dolar
  • 12/512 GB versiyonu — 1785 dolar
  • 16/512 GB versiyonu — 1935 dolar
  • 16 GB / 1 TB LPDDR6 versiyonu — 2230 dolar
  • 16 GB / 1 TB LPDDR6 Ceramic Special Edition — 2380 dolar
En üst versiyon olan seramik özel sürümün sadece 1500 adetle sınırlı sayıda üretileceği belirtiliyor.

XiaomiXiaomi 18 FoldAkıllı TelefonXring O3LPDDR6
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Huawei Mate XT 2 Tanıtıldı: 3,5 mm kalınlığında üç katlı katlanabilir telefonHuawei Mate XT 2 Tanıtıldı: 3,5 mm kalınlığında üç katlı katlanabilir telefonBugün, 16:54Kırımlı amatör astronom 100 metre çapında yeni bir asteroit keşfettiKırımlı amatör astronom 100 metre çapında yeni bir asteroit keşfettiBugün, 16:22SpaceX, yeni Starlink uydularını başarıyla yörüngeye yerleştirdiSpaceX, yeni Starlink uydularını başarıyla yörüngeye yerleştirdiBugün, 15:56Huawei Pura X View tanıtıldı: Geniş ekran ve 7000 mAh bataryaHuawei Pura X View tanıtıldı: Geniş ekran ve 7000 mAh bataryaBugün, 15:27Honor Watch 6 Pro akıllı saatleri yeni sağlık özelliklerine kavuştuHonor Watch 6 Pro akıllı saatleri yeni sağlık özelliklerine kavuştuBugün, 14:57Xiaomi, yeni Smart Switch 2 akıllı anahtarını tanıttıXiaomi, yeni Smart Switch 2 akıllı anahtarını tanıttıBugün, 14:27
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Roskosmos uzaydan Güneş tutulmasının fotoğrafını yayımladı
Roskosmos uzaydan Güneş tutulmasının fotoğrafını yayımladı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Samsung, Eski Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 İçin Güncelleme Yayınladı
Samsung, Eski Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 İçin Güncelleme Yayınladı