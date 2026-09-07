Xiaomi, dünyanın ilk Xring O3 çipli ve LPDDR6 bellekli 18 Fold akıllı telefonunu tanıttı

Xiaomi, mobil pazarında önemli bir adım atarak yeni amiral gemisi cihazı Xiaomi 18 Fold katlanabilir akıllı telefonunu resmen tanıttı. Ixbt.com'un haberine göre bu cihaz, şirketin özel olarak geliştirilen ilk tek çipli Xring O3 sistemine dayanan dünyanın ilk cihazı olma özelliğini taşıyor ve yüksek performansı ile gelişmiş özellikleriyle dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni cihazın temel özelliklerinden biri, yeni formatlı ekran tasarımıdır. Dış ekran 5,38 inç diyagonal boyuta sahipken, iç katlanabilir ekran 7,58 inç boyutundadır. Ekranların en-boy oranı standart bir kağıt yaprağına yakınlaştırılmış olup, bu durum okuma sürecini ve aynı anda birden fazla uygulama ile çalışmayı önemli ölçüde kolaylaştırıyor.

Ekran teknolojileri ve ince gövde

Günümüzde katlanabilir akıllı telefonlar arasında en ince modellerden biri olan gövde, açık halde sadece 5,02 mm, katlandığında ise 10,68 mm kalınlığa sahiptir. Her iki OLED LTPO paneli 1–120 Hz arası adaptif yenileme hızını destekler ve en yüksek parlaklık değerleri 4000 nit seviyesindedir. Yapısal dayanıklılığı sağlamak için yeni nesil Dragon Bone menteşe, alüminyum çerçeve, Dragon Crystal Glass 3.0 cam ve iç ekran için çift katmanlı UTG cam kullanılmıştır.

Üretici verilerine göre, yeni Xring O3 işlemcisi sayesinde çok çekirdekli CPU performansı %60, grafik yetenekleri ise %85 artmıştır. Aynı zamanda enerji tüketimi önemli ölçüde azalmıştır. Yapay zeka görevlerinden sorumlu NPU performansı ise 200 TOPS değerine ulaşarak, büyük ekranda aynı anda altı adede kadar pencereyi konumlandırma imkanı tanıyor.

Kamera ve fiyat politikası

Cihazın fotoğrafçılık yetenekleri, Leica ile iş birliği içinde oluşturulan gelişmiş kamera setine dayanıyor. Ana sensör 200 megapiksel çözünürlüğe sahip olup, buna 3,5x optik zoom özellikli 50 megapiksel sensörlü periskop modülü ve 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. 6000 mAh kapasiteli batarya uzun süreli kullanım sağlarken, 67 W kablolu ve 50 W kablosuz şarj teknolojilerini destekliyor.

Piyasadaki fiyatlar bellek yapılandırmasına göre değişiklik gösteriyor:

12/256 GB versiyonu — 1635 dolar

12/512 GB versiyonu — 1785 dolar

16/512 GB versiyonu — 1935 dolar

16 GB / 1 TB LPDDR6 versiyonu — 2230 dolar

16 GB / 1 TB LPDDR6 Ceramic Special Edition — 2380 dolar

En üst versiyon olan seramik özel sürümün sadece 1500 adetle sınırlı sayıda üretileceği belirtiliyor.