Belçika Futbol Federasyonu, Folarin Balogun krizi hakkında FIFA'dan açıklama istedi

Belçika Kraliyet Futbol Federasyonu (RBFA), Folarin Balogun'un cezasının tartışmalı bir şekilde kaldırılması üzerine FIFA'dan resmi açıklama talep etti ve kurum başkanı Gianni Infantino'nun yeniden seçilme adaylığını desteklemeyeceğini duyurdu. Söz konusu kriz, Dünya Kupası kapsamında ABD ve Belçika milli takımları arasındaki son 16 turu maçından önce patlak verdi ve uluslararası spor kamuoyunda büyük tepkilere yol açtı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

BBC'nin haberine göre, ABD milli takımı forveti Folarin Balogun, bir önceki maçta kırmızı kart görmesine rağmen Belçika karşısında sahaya çıkmasına izin verildi. FIFA, futbolcunun bir aylık cezasını bir yıl erteleme kararı aldı ve bu durum turnuva kuralları konusunda kafa karışıklığına yol açtı. Belçikalılar maçı 4-1 kazanıp ev sahibini turnuva dışı bıraksa da, bu kural ihlali Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ve RBFA'nın sert tepkisine neden oldu.

Şeffaflık ve yönetim sorunları

Alınan kararın ardından perde arkasında ciddi huzursuzluklar başladı. Belçika tarafı, FIFA'dan kararın net gerekçelerini ve gelecekte bu tür durumların nasıl düzenleneceğini resmen açıklamasını istedi. RBFA Başkanı Pascal van Damme, dünya futbolunu yöneten kurumun iletişim eksikliğinden duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getirdi.

«Olayların üzerinden iki ay geçti ancak sorularımız cevapsız kalıyor, — diyor Van Damme, BBC'ye verdiği demeçte. — Tüm paydaşlar için şeffaflığın önemini göz önünde bulundurarak gerekli açıklamaları talep ediyoruz. Ayrıca, gelecekte bu tür durumların adil ve tutarlı bir şekilde ele alınması için mevcut süreçlerin nasıl iyileştirilebileceğini öğrenmek istiyoruz».

Tarihi istisna ve siyasi müdahale

Folarin Balogun'un cezasının kaldırılması, futbol tarihindeki en nadir olaylardan biri olarak kaydedildi. Dünya Kupaları tarihinde gösterilen 189 kırmızı karttan sonra, sadece 1962'de Brezilyalı Garrincha ve şimdi de Folarin Balogun bir sonraki maç cezasından kurtuldu. Turnuva boyunca başka hiçbir futbolcunun cezası kaldırılmamıştı.

Krizin boyutunun genişlemesine, ABD Başkanı Donald Trump ve Beyaz Saray yetkililerinin olaya doğrudan müdahale ederek FIFA üzerinde baskı kurduğuna dair haberler neden oldu. Tepkilere rağmen FIFA, kendisine disiplin cezasını kısmen veya tamamen askıya alma yetkisi veren FIFA Disiplin Talimatı'nın 27. maddesine dayandı.

RBFA ve UEFA, diğer konfederasyonlarla birlikte karar alma süreçlerinde şeffaflık, güçlü yönetim ve net prosedürlerden yana olduklarını bir kez daha vurguladı. Ancak bu durumun gölgesinde, Belçika futbol yönetiminin Gianni Infantino'nun gelecekteki faaliyetlerini desteklememe kararı alması, uluslararası futbol arenasındaki siyasi ilişkileri de etkiliyor.