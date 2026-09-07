Harry Kane, Cristiano Ronaldo'nun rekorunu kırdığına şaşırdı

·5·Spor
Harry Kane, Cristiano Ronaldo'nun rekorunu kırdığına şaşırdı

Bayern Münih'in golcüsü Harry Kane, geçtiğimiz sezonki performansıyla Cristiano Ronaldo'nun rekorunu geride bırakmanın kendisi için bile beklenmedik bir durum olduğunu itiraf etti. İngiltere milli takımı kaptanı, şu anda Ekim ayında verilecek prestijli Ballon d'Or ödülünün ana adaylarından biri olarak gösteriliyor ve eğer kazanırsa, 2001 yılında Michael Owen'ın başarısını tekrarlayan ilk İngiliz futbolcu olacak. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

TNT Sports'a verdiği röportajda Harry Kane, geçen sezon kulüp ve milli takım formasıyla toplam 73 gol attığından bahsetti. Bu istatistik, Cristiano Ronaldo'nun 2011/12 sezonundaki en iyi döneminde kaydettiği 69 gollük rekoru geride bıraktı. Şu anda bu listede sadece Lionel Messi'nin o efsanevi sezondaki 82 gollük rekoru zirvede yer alıyor.

Efsaneler dönemi ve inanılmaz rakamlar

Golcü oyuncuya göre, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun hüküm sürdüğü dönemde, onların istatistikleri sıradan futbolcular için ulaşılamaz zirveler gibi görünüyordu. Kane, gençliğinde bu efsanelerin maçlarını bir izleyici olarak takip ettiğini ve onların istatistiklerini hayal ürünü gibi düşündüğünü hatırlattı.

«Messi ve Ronaldo'nun hüküm sürdüğü dönemde onları izleyerek büyüdüm. Messi 82 golle en çok gol atan tek oyuncu konumunda, Ronaldo ise en yüksek sonuç olarak 69'a ulaşmıştı. Bunlar o zamanlar saçma veya imkansız olduğunu düşündüğüm rakamlardı. Çünkü onlar dönemimizin, hatta tüm tarihin en büyük iki futbolcusu. Bu yüzden 73 gol atmış olmam benim için bile şaşırtıcı», dedi Bayern'in golcüsü.

Lionel Messi ve Luka Modrić'i örnek alarak

Şu anda 33 yaşında olan Harry Kane, kariyerinin son aşamasına yaklaşıyor olsa da, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Luka Modrić gibi emektarlar gibi uzun yıllar üst düzeyde oynamayı hedefliyor. İngiliz golcü, bir futbolcunun kariyerini uzatmasının büyük ölçüde zihniyetine ve yeni kupalara olan arzusuna bağlı olduğunu belirtti.

ixbt.com'un verilerine dayanarak, deneyimli futbolcu önüne koyduğu yeni hedeflerin ve Bayern ile milli takımla büyük turnuvalar kazanma isteğinin ona büyük bir motivasyon sağladığını ifade etti. Ballon d'Or kazananını belirleme sürecinin artık kendi elinde olmadığını, her şeyin oy veren uzmanlara bağlı olduğunu ekledi.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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