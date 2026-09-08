Huawei Mobile WiFi 5 tanıtıldı: eSIM ve 9 saatlik otonomi

·7·Teknoloji
Huawei Mobile WiFi 5 tanıtıldı: eSIM ve 9 saatlik otonomi

Huawei, kablosuz iletişim pazarında yeni cihazı olan Mobile WiFi 5 (E5586-822-E) adlı kompakt mobil yönlendiricisini resmen tanıttı. ixbt.com'un haberine göre, bu cihaz yerleşik eSIM teknolojisi ile donatılmış olup, kullanıcılara internete bağlanırken fiziksel SIM kart ihtiyacını ortadan kaldırarak günlük yaşamda büyük kolaylık sağlıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni nesil yönlendiricinin en dikkat çekici özelliklerinden biri, son derece hafif ve kompakt gövdesidir. Cihazın kalınlığı sadece 13,7 milimetre, ağırlığı ise 96 gramdır. Bu boyutlar, kompakt yönlendiricileri yanında taşımayı tercih edenler için cihazı herhangi bir cep veya çantada zahmetsizce taşıma imkanı sunar.

Teknik özellikler ve hız performansı

Cihaz sadece 2,4 GHz frekans bandında çalışsa da mühendisler ağ performansını önemli ölçüde artırmayı başardılar. Teorik bağlantı hızı saniyede 300 Mbps'dir. Kaynağa göre, önceki nesil modellere kıyasla indirme hızı yüzde 30 artırılmış olup, bu mobil internet kullanıcıları için önemli bir göstergedir.

Huawei Mobile WiFi 5, kompakt yapısına rağmen aynı anda birden fazla cihazı ağa bağlama kapasitesine sahiptir. Daha net ifade etmek gerekirse, yönlendiriciye aynı anda 16 adede kadar farklı cihazı (akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve diğer ekipmanlar) bağlamak mümkündür. Bu da onu küçük gruplar veya seyahat halindeki işler için pratik bir çözüm haline getirir.

Otonomi ve kullanım kolaylığı

Cihazın güvenilir çalışması, 2400 mAh kapasiteli bataryası ile sağlanmaktadır. Huawei tarafından sağlanan verilere göre, batarya kapasitesi yönlendiricinin aktif modda 8 ila 9 saat kesintisiz çalışmasına olanak tanır. Modern USB-C portu üzerinden ise hızlı şarj imkanı sunulmaktadır.

Cihazı başlatma süreci de maksimum düzeyde basitleştirilmiştir. Açıldıktan sonra cihaz otomatik olarak ağa bağlanır, ancak kullanıcı dilerse mobil operatörü manuel olarak da seçebilir. İlk aşamada Çin pazarında bu kompakt yönlendiricinin tavsiye edilen satış fiyatı 299 Yuan olarak belirlenmiş olsa da, ilk satışlarda 269 Yuan'a satın alınabileceği belirtildi.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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