Flick yeni forveti bekliyor: Barcelona’da transfer bilmecesi kızıştı

·9·Spor
Flick yeni forveti bekliyor: Barcelona’da transfer bilmecesi kızıştı

Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, takımın hâlâ yeni bir santrfor aradığını açıkça söyledi. Alman teknik adam, sportif direktör Deco’nun yürüttüğü transfer çalışmalarına güvendiğini belirterek beklenen anlaşmanın gerçekleşmesini umduğunu ifade etti.

En merak edilen soru ise şimdilik yanıt bekliyor: Barcelona, Flick’in beklediği yeni «dokuz numarayı» kimde bulacak?

Flick, Deco’ya güveniyor: «Yeni bir dokuz numaraya ihtiyacımız var»

Barcelona, Mısır’ınAl Ahly kulübünü 2-1 mağlup ettiği Gamper Kupası maçının ardından Hansi Flick, takımın hâlâ santrfor aradığını doğruladı. Flick, sportif direktör Deco’nun transfer piyasasındaki çalışmalarını övdü ve yeni forvet konusunda ona tamamen güvendiğini söyledi.

«Tam olarak böyle bir oyuncu, dokuz numara pozisyonunda oynayan bir forvet arıyoruz. Deco şimdiye kadar harika bir iş çıkardı. Ona tamamen güveniyorum» dedi Flick.

Barcelona’nınplanı ne?

Flick’in açık açıklaması, Katalan ekibinin transfer penceresi kapanmadan önce hücum hattını güçlendirme hedefinden vazgeçmediğini gösteriyor.

  • Ana hedef, santrfor yani 9 numara pozisyonunda oynayacak bir futbolcu bulmak;

  • Flick bu konuda Deco’nun çalışmalarına tamamen güveniyor;

  • Takım, Al Ahly karşısında 2-1 kazandı;

  • Yeni bir forvetin gelişi, Barcelona’nın hücumdaki seçeneklerini artırabilir.

Şimdi asıl merak edilen, Deco’nun kimi transfer edeceği

Flick’in sözleri, transfer konusunun henüz kapanmadığını gösterdi. Katalan kulübünün yeni bir dokuz numara bulup bulamayacağı ya da mevcut seçeneklere güvenip güvenmeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.

Sizce Barcelona’nın nasıl bir forvete ihtiyacı var? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram’da ve diğer sosyal medya platformlarında yayın.

BarcelonaHansi FlickDecoAl AhlyMısır
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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