Umar Nurmagomedov hangi hatası yüzünden nakavt oldu? Efsanevi antrenör gerçek sebebi açıkladı

MMA dünyasının en deneyimli antrenörlerinden biri ve ünlü AKA salonunun kurucusu Javier Mendez Submission Radio adlı yayına verdiği özel röportajda, Şanghay'da düzenlenen UFC Fight Night 286 turnuvasındaki sansasyonel olay hakkında açık konuştu.

Deneyimli uzman Umar Nurmagomedov'un Çinli rakibi Song Yadong karşısında beklenmedik bir şekilde ağır bir nakavt yaşamasının kendisini derinden sarstığını ve o anda ne olduğunu anlamakta güçlük çektiğini itiraf etti.

«Yanında olmalıydım»: Mendez'in içten sözleri

Javier Mendez, öğrencisinin mağlubiyetini kişisel bir trajedi olarak kabul ettiğini belirtti:

İlk tepki ve şaşkınlık: «Dürüst olmak gerekirse, her şey o kadar hızlı gelişti ki o an ağzım açık kaldı. Kendi kendime: 'Ne oldu?' dedim. Gerçek bir şok yaşadım çünkü Umar'ı çok seviyor ve değer veriyorum»;

Kişisel acı: «Bir insan sizin için çok yakın ve değerli olduğunda, onun böyle ağır bir mağlubiyeti kalbinize iki kat daha fazla acı veriyor. 'Yanında olmalıydım' diye düşündüm. Ancak zaten emin ellerdeydi. Bu bir spor, bazen böyle beklenmedik durumlar yaşanabiliyor».

Belirleyici hata: Song Yadong, Umar'ı nasıl tuzağa düşürdü?

AKA antrenörü, nakavt anının taktiksel analizini şu şekilde açıkladı: