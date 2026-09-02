Arman Tsarukyan'dan şok teklif: MMA'yı neler bekliyor?

Deneyim ve beceri: Tsarukyan profesyonel MMA çıkışını Eylül 2015'te yaptı. Dünyanın en güçlü ligi olan UFC ile ise Nisan 2019'dan beri çalışıyor. Serbest güreş ve MMA branşlarında spor ustası unvanına sahip olup, divizyonun en tehlikeli ve çok yönlü dövüşçülerinden biri olarak kabul ediliyor;