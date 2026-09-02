Arman Tsarukyan'dan şok teklif: MMA'yı neler bekliyor?
UFC hafif sıklet yıldızı Arman Tsarukyan, organizasyonun resmi Deep Water podcast'ine konuk oldu ve karma dövüş sanatları dünyasını sarsacak bir fikir ortaya attı. Bir spor kuralını değiştirme şansı olsaydı neyi seçeceği sorulduğunda dövüşçü tereddüt etmeden cevap verdi.
«Raundlar olmamalı. Sadece 25 dakikalığına (oktagona) çıkarsın. Raund yok, duraklama yok, mola yok. Tıpkı gerçek bir sokak dövüşü gibi,» dedi Tsarukyan.
Tsarukyan'ın fikri: Spor mu yoksa sokak dövüşü mü?
29 yaşındaki dövüşçünün bu önerisinin MMA camiasında büyük tartışmalara yol açacağı kesin:
Raundların kaldırılması: Mevcut kurallara göre MMA dövüşleri (triloji veya şampiyonluk maçları) sırasıyla 3 veya 5 raunt (her biri 5 dakika) sürer ve raunt aralarında 1 dakikalık mola verilir. Tsarukyan ise kesintisiz 25 dakikalık bir dövüş formatı öneriyor;
Gerçekçiliğe yaklaşmak: «Ahalkalaklı»ya göre molaların olmaması dövüşü daha doğal ve «gerçek» kılacak, bu da dövüşçülerden muazzam bir fiziksel hazırlık ve dayanıklılık talep edecektir. Bu format, sporu ilk, daha az kısıtlı hallerine geri döndürebilir.
Arman Tsarukyan'ın kariyeri ve yaklaşan dövüşü
Bu devrim niteliğindeki fikirleri dile getiren Tsarukyan'ın kariyerine bir göz atalım:
Profesyonel rekor: 29 yaşındaki sporcunun MMA'daki rekoru övgüye değer — 23 galibiyet (bunların 15'i erken bitişle) 3 mağlubiyet;
Deneyim ve beceri: Tsarukyan profesyonel MMA çıkışını Eylül 2015'te yaptı. Dünyanın en güçlü ligi olan UFC ile ise Nisan 2019'dan beri çalışıyor. Serbest güreş ve MMA branşlarında spor ustası unvanına sahip olup, divizyonun en tehlikeli ve çok yönlü dövüşçülerinden biri olarak kabul ediliyor;
UFC 331'deki sınav: Sıradaki turnuvada Tsarukyan, Brezilyalı Mauricio Ruffyile oktagonda karşılaşacak. Bu dövüşün, şampiyonluk kemeri için aday belirleme yolunda önemli bir basamak olması bekleniyor.
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