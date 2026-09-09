Fury'nin yeni numarası işe yaramadı: Usyk'in ekibi teklifi sert bir dille reddetti

·9·Spor
Fury'nin yeni numarası işe yaramadı: Usyk'in ekibi teklifi sert bir dille reddetti

Eski ağır sıklet dünya şampiyonu, sansasyonel İngiliz boksör Tyson Fury vatandaşı Anthony Joshua ile beklenen dövüş müzakerelerinin bir kez daha çıkmaza girmesinin ardından dikkatini yeniden Oleksandr Usyke çevirdi. Fury, Kasım ayında Ukraynalı süper yıldızla üçlemeyi tamamlama arzusunu dile getirerek kamuoyuna meydan okudu. Ancak Usyk'in ekibi, "Çingene Kral"ın bu girişimine oldukça soğuk ve sert bir tepki vererek onu yerinde oturttu. Peki, Oleksandr'ın temsilcileri Fury'nin teklifini neden ciddiye almadı ve eski mutlak şampiyonun gelecek planlarında hangi tehlikeli nakavtçı var? Makalenin sonunda ise asıl entrika; Usyk ekibinin sert açıklaması, tüm kemerlerden vazgeçme nedeni ve yaklaşan süper dövüşün kesin tarihiyle ilgili tüm detayları açıklıyoruz.

«Usyk bir yedek plan değil»: İngiliz boksörün çağrısına sert yanıt

Oleksandr Usyk'in antrenörleri ve yönetim ekibi, Fury'nin sözlerini sadece bir başka PR çalışması olarak değerlendirdi:

  • İkinci sınıf bir seçenek olmamak: Ukraynalı boksörün sportif direktörü Sergey Lapin, Usyk'in hiçbir zaman Fury'nin başarısız planlarının yerini dolduracak bir "yedek seçenek" olamayacağını açıkça belirtti;

  • Boş laflardan bıkkınlık: Lapin, Oleksandr'ın her zaman büyük dövüşlere hazır olduğunu, ancak ciddi niyetlerin sosyal medya ve basındaki boş beyanlarla değil, somut sözleşmeler ve resmi tekliflerle kanıtlanması gerektiğini vurguladı;

  • Kasım ayındaki dövüşe güvensizlik: Fury'nin Kasım ayında ringe çıkma girişiminin profesyonel açıdan hiçbir resmi dayanağı olmadığı belirtildi.

«Usyk, Tyson için bir yedek seçenek değil. Oleksandr her zaman büyük meydan okumalara açık, ancak ciddi niyetler basındaki sansasyonel açıklamalarla değil, somut tekliflerle doğrulanmalıdır», — şeklinde Lapin'in sözlerini aktarıyor ünlü Sky Sports yayını.

2024'teki iki mağlubiyet ve tarihe karışan rekabet

Fury'nin Usyk ile bir kez daha karşılaşma arzusu, önceki acı verici mağlubiyetleriyle açıklanıyor:

  • İlk dövüş ve mutlak şampiyonluk: 2024'te gerçekleşen ilk tarihi dövüşte Usyk, Tyson'ı hakem kararıyla yenerek 25 yıl aradan sonra ağır sıklette ilk mutlak dünya şampiyonu olmuştu;

  • Rövanştaki üstünlük: Kısa süre sonra düzenlenen ikinci karşılaşmada da Ukraynalı boksör, İngiliz rakibini puanla tekrar mağlup ederek tüm kemerlerini başarıyla korumuştu;

  • Kemerlerden vazgeçiş: Bu yılın yazında Oleksandr Usyk, spordaki tüm zirveleri fethettiğini belirterek kendisine ait olan tüm şampiyonluk kemerlerinden gönüllü olarak vazgeçti.

2027 baharında yeni dehşet verici karşılaşma

Birçok boks hayranını ilgilendiren en büyük soru; kemerlerden vazgeçen Usyk'in bir sonraki rakibinin kim olacağı ve ne zaman ringe döneceğiydi. En önemli sonuç şudur ki, Oleksandr Usyk artık Fury ile boşuna vakit kaybetmek istemiyor. Şu anda ekibi, Amerikalı korkunç nakavtçı Deontay Wilder ile müzakereleri son aşamaya getiriyor. İki büyük boksörün karşılaşmasının gelecek yılın Mart ayında gerçekleşmesi planlanıyor ve bu rekabetin ağır sıklet tarihindeki bir başka unutulmaz dövüş olması bekleniyor.

Sizce Oleksandr Usyk'in Tyson Furyye üçüncü bir şans vermeyip Deontay Wilder ile dövüşmeyi seçmesi doğru bir karar mıydı? Usyk, gelecek yıl Mart ayında Wilder'ın korkunç yumruklarına dayanıp tekrar galip gelebilecek mi? Kendi düşünce ve tahminlerinizi yorumlarda paylaşın ve bu önemli boks haberini dövüş sporları hayranlarına ulaştırın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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