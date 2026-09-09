Huawei yeni Mobile WiFi 6 Pro yönlendiricisini tanıttı

·4·Teknoloji
Huawei yeni Mobile WiFi 6 Pro yönlendiricisini tanıttı

Çinli teknoloji devi Huawei, en yeni ve gelişmiş cihazlarından biri olan Mobile WiFi 6 Pro mobil yönlendiricisini satışa sundu. ixbt.com'un haberine göre, bu yeni nesil taşınabilir internet cihazı, genişletilmiş işlevselliği ve yüksek teknolojik yetenekleriyle kullanıcıların dikkatini çekiyor ve şu anda Çin pazarında ön siparişleri alınmaya başlandı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu cihazın en temel ve dikkat çekici özelliklerinden biri, fiziksel bir SIM kart olmadan çalışabilmesidir. Cihazın gövdesine veri iletimi için Huawei'nin özel, yerleşik bir SIM kartı entegre edilmiştir; bu da kullanıcıların ek zorluklar yaşamadan mobil interneti kullanmalarına olanak tanır.

Gelişmiş özellikler ve bağlantı kalitesi

Kullanıcılar, Huawei Smart Life uygulaması aracılığıyla internet trafiği bakiyelerini kolayca kontrol edebilir ve kendilerine uygun tarife paketlerini zahmetsizce etkinleştirebilirler. Ayrıca, yurt dışına seyahat edenler için Skyroam hizmeti ile entegrasyon sağlanması özel bir kolaylık sunmaktadır.

Şirketin açıklamasına göre, yurt dışına çıkıldığında geleneksel SIM kartı değiştirmeye gerek kalmadan yerel hücresel ağa hızlı bağlantı imkanı sağlanmaktadır. Yönlendirici, Huawei tarafından geliştirilen yüksek hızlı 5G ağını ve üç taşıyıcılı agregasyonu desteklemektedir.

Teknik özellikler ve ekran

Cihazın istikrarlı ve kaliteli sinyal almasını sağlamak amacıyla dokuz adet çok yönlü anten yerleştirilmiştir ve bunlar eşit bir dairesel kapsama alanı garanti eder. Bağlı cihazlara internet, Wi-Fi 6+ teknolojisi aracılığıyla dağıtılır ve her iki banttaki toplam maksimum hız saniyede 3570 Mbit'e ulaşabilir.

Yönlendiricinin ön panelinde 1,75 inçlik kompakt bir AMOLED dokunmatik ekran bulunmaktadır. Bu ekran üzerinden bağlantı durumu, kalan trafik hacmi ve diğer önemli göstergeler doğrudan takip edilebilir; bu da temel parametreleri kontrol etmek için her seferinde akıllı telefona başvurma ihtiyacını ortadan kaldırır.

Sadece 12 milimetre kalınlığındaki ince gövdede 7000 mAh kapasiteli devasa bir batarya bulunmaktadır. Üreticinin verilerine göre, bataryanın tam şarjı 12 saat boyunca kesintisiz otonom çalışma için yeterlidir ve Çin pazarındaki başlangıç fiyatı 1549 yuan veya yaklaşık 230 ABD dolarıdır.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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