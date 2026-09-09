Lionel Messi İspanya'nın CD Eldense kulübünü satın alıyor

Inter Miami forveti Lionel Messi, İspanya ikinci liginde mücadele eden CD Eldense kulübünün tamamını satın almak için ön anlaşmaya vardı. Goal.com'un haberine göre, Arjantinli yıldız, gelecekte Katalonya'ya dönmeyi planlarken iş imparatorluğunu genişleterek bu spor projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Marca gazetesinin bilgilerine göre, deneyimli futbolcu tüm inceleme süreçleri tamamlandıktan sonra üçüncü şahısların katılımı olmaksızın kulüp hisselerinin yüzde 100'ünü devralacak. Şu anda bu büyük anlaşma, İspanya Yüksek Spor Konseyi'nin resmi onayını bekliyor.

Kulüp yönetimindeki değişiklikler ve rekabet

Alicante bölgesinde bulunan bu takım, bugüne kadar iş insanı Juan Carlos Trujillo liderliğindeki uluslararası bir yatırım grubunun kontrolündeydi. Daha önce Arjantinli yatırımcı Ricardo Pini 12 milyon euroluk bir teklif sunmuş olsa da, Lionel Messi'nin beklenmedik müdahalesi durumu kökten değiştirdi.

Bu stratejik adım, Messi ailesinin spordaki varlıklarını daha da genişletiyor. Özellikle yılın başında, İspanya beşinci ligi temsilcisi UE Cornella kulübünü de satın almışlardı. Ayrıca Lionel, yakın arkadaşı Luis Suarez ile birlikte Uruguay'ın Deportivo LSM kulübünü de bünyesine katmıştı.

Sahadaki zorluklar ve yeni umutlar

Ancak sahadaki işler şu an için takım adına istendiği gibi gitmiyor. CD Eldense, sezonun ilk dört haftasında sadece iki puan toplayınca teknik direktör Claudio Barragan görevden alındı. Kulüp yönetimi, Segunda Division'daki başarısızlıkların önüne geçmek için acilen yeni bir uzman bulmak zorunda.

Lionel Messi'nin hissedar olarak takıma katılımının, kulüp için finansal istikrar ve stratejik netlik sağlaması bekleniyor. Bu durum, Elda şehri takımının gelecekteki faaliyetlerinde köklü bir değişim yaratabilir.