Zinedine Zidane, 2026 Ballon d'Or için Lionel Messi'yi destekledi

·46·Spor
Zinedine Zidane, 2026 Ballon d'Or için Lionel Messi'yi destekledi

Real Madrid efsanesi Zinedine Zidane, Lionel Messi'nin 2026 Ballon d'Or ödülü için şansını yüksek değerlendirerek tecrübeli forvetin performansına övgüler yağdırdı. Ona göre Arjantinli yıldız hala zirvedeki yerini koruyor ve diğerlerinden üstün. Marca'nın haberine göre Fransız teknik adam, futbol tarihindeki en iyi oyuncu tartışmalarına artık bir son verilmesi gerektiğini vurguladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Bilindiği üzere 39 yaşındaki Lionel Messi, 2025-2026 sezonu boyunca hem kulüp hem de milli takım düzeyinde harika sonuçlara imza attı. Çıktığı 49 maçta 45 gol atıp 30 asist yaparak Inter Miami'ye MLS şampiyonluğunu kazandırdı. Ayrıca Arjantin milli takımıyla Dünya Kupası finaline kadar yükselerek 8 gol kaydetmeyi başardı.

Uzun yıllara dayanan istikrar ve Zidane'ın takdiri

Zinedine Zidane, profesyonel kariyerin son yıllarında bile yüksek seviyeyi korumanın ne kadar zor olduğunun çoğu kişi tarafından anlaşılamadığını belirtti. Messi'nin bu başarılarının ve uzun yıllara dayanan istikrarının diğer adaylara kıyasla çok daha ağır bastığını vurguladı.

Zidane verdiği röportajda düşüncelerini şu şekilde açıkladı: "Messi'ye yüz kez oy verirdim. İnsanların 39 yaşında bile dünyanın en iyi oyuncuları arasında kalmanın ne kadar zor olduğunu tam olarak kavrayamadıklarını düşünüyorum."

Fransız eski futbolcu ve teknik direktör, Arjantinli forvetin bir prestijli ödülü daha kazanacağından şüphesi olmadığını ifade etti. Ona göre futbol dünyasında GOAT (tüm zamanların en iyi oyuncusu) statüsü konusunda hala tereddüt edenler, gerçek futbol atmosferinden uzaklar.

Tarihi ödül töreni

Hatırlatmak gerekirse, 2026 Ballon d'Or kazananının ismi 26 Ekim'de Londra'da düzenlenecek törenle resmen açıklanacak. Bu prestijli 70. yıl dönümü ödül töreni, tarihinde ilk kez Paris dışında gerçekleştirilecek olmasıyla da dikkat çekiyor.

Şu anda tüm futbol kamuoyu, Lionel Messi'nin ligdeki ve uluslararası arenadaki parlak oyununun ona bir Ballon d'Or daha getirip getirmeyeceğini büyük bir merakla bekliyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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