Enzo Fernández, Erling Haaland'ı övdü

·8·Spor
Enzo Fernández, Erling Haaland'ı övdü

Manchester City, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında deplasmanda Porto'yu 2-0 mağlup ederek güvenli bir galibiyet aldı. Estádio do Dragão'da oynanan karşılaşmada İngiliz ekibi oyun boyunca üstünlüğünü korudu ve ikinci yarıda bulduğu iki golle üç puanın sahibi oldu. Bu başarı, takımın Avrupa kupalarındaki yolculuğuna harika bir başlangıç yapmasını sağladı. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Goal.com'un haberine göre, maçın kahramanı olan Erling Haaland ikinci yarıda yaptığı duble ile rakip direncini kırdı. Maç sonrasında orta saha oyuncusu Enzo Fernández, Norveçli forvetin performansını övgüyle değerlendirdi ve sahadaki hareketlerine özel bir parantez açtı. Arjantinli futbolcu, yeni takım arkadaşıyla sahada hızlı bir uyum yakaladığını belirtti.

Enzo Fernández ve Erling Haaland ikilisinin ilk başarısı

İkinci yarının başında, tam olarak 47. dakikada Enzo Fernández'in asistiyle Erling Haaland skoru açtı. Maç sonu basına konuşan Arjantinli orta saha oyuncusu, takım arkadaşı hakkında ilginç ifadeler kullandı. Ona göre Norveçli forvet sahada tam bir canavar ve yırtıcı gibi oynuyor.

“Erling Haaland bir canavar. O gerçek bir vahşi, bu yüzden sahada olduğu her dakika onu arıyorum ve umarım ona daha birçok asist yaparım. Mesele sadece onun futbolcu olarak yeteneği değil, aynı zamanda harika bir insan olması” dedi Enzo Fernández.

Enzo Maresca ve takım içindeki atmosfer

Enzo Fernández, Manchester City deplasmanına hızlı uyum sağladığı için takım arkadaşlarına ve taraftarlara teşekkür etti. Kulüpteki herkesin kendisini sıcak karşıladığını ve adaptasyon sürecinin sorunsuz geçtiğini vurguladı. Ayrıca futbolcu, teknik direktör Enzo Maresca'ya da minnettarlığını dile getirdi.

Fernández, teknik direktörle daha önce Chelsea'de birlikte çalıştığını ve karakterini iyi bildiğini hatırlattı. Oyuncu, teknik direktörün transferi için elinden geleni yaptığını belirterek, her antrenman ve maçta yüzde 100 performans sergileyerek bu güveni boşa çıkarmayacağını ifade etti.

Porto karşısında alınan bu galibiyet, Enzo Maresca'nın öğrencileri için önlerindeki zorlu sınavlar öncesinde harika bir zemin hazırladı. Şimdi Manchester City, dikkatini Premier League'e çevirecek ve hafta sonu şehir derbisinde Manchester United ile karşılaşacak.

Enzo Fernández, Erling Haaland'ı övdü

Enzo FernándezErling HaalandManchester CityŞampiyonlar LigiEnzo Maresca
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Lionel Messi İspanya'nın CD Eldense kulübünü satın alıyorLionel Messi İspanya'nın CD Eldense kulübünü satın alıyorBugün, 09:37Zinedine Zidane, 2026 Ballon d'Or için Lionel Messi'yi desteklediZinedine Zidane, 2026 Ballon d'Or için Lionel Messi'yi desteklediBugün, 09:36Erling Haaland rekoru egale ederek Manchester City'ye galibiyeti getirdiErling Haaland rekoru egale ederek Manchester City'ye galibiyeti getirdiBugün, 09:19Fury'nin yeni numarası işe yaramadı: Usyk'in ekibi teklifi sert bir dille reddettiFury'nin yeni numarası işe yaramadı: Usyk'in ekibi teklifi sert bir dille reddettiBugün, 09:03Sindarov, Anand'ı bir kez daha dize getirdi: Şimdi sırada belirleyici düelloSindarov, Anand'ı bir kez daha dize getirdi: Şimdi sırada belirleyici düelloBugün, 08:56Haaland'dan İnanılmaz Rekor: Şampiyonlar Ligi Tarihine Geçti!Haaland'dan İnanılmaz Rekor: Şampiyonlar Ligi Tarihine Geçti!Bugün, 08:30
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Yeni rolde bir resital: Behruz Karimov Lugano formasıyla büyülüyor
Yeni rolde bir resital: Behruz Karimov Lugano formasıyla büyülüyor
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
«Bana daha güçlü bir rakip verin!»: Michael Page, Nursulton Ruziboev ile yaptığı maçın ardından
«Bana daha güçlü bir rakip verin!»: Michael Page, Nursulton Ruziboev ile yaptığı maçın ardından