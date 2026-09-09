Enzo Fernández, Erling Haaland'ı övdü

Manchester City, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında deplasmanda Porto'yu 2-0 mağlup ederek güvenli bir galibiyet aldı. Estádio do Dragão'da oynanan karşılaşmada İngiliz ekibi oyun boyunca üstünlüğünü korudu ve ikinci yarıda bulduğu iki golle üç puanın sahibi oldu. Bu başarı, takımın Avrupa kupalarındaki yolculuğuna harika bir başlangıç yapmasını sağladı. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Goal.com'un haberine göre, maçın kahramanı olan Erling Haaland ikinci yarıda yaptığı duble ile rakip direncini kırdı. Maç sonrasında orta saha oyuncusu Enzo Fernández, Norveçli forvetin performansını övgüyle değerlendirdi ve sahadaki hareketlerine özel bir parantez açtı. Arjantinli futbolcu, yeni takım arkadaşıyla sahada hızlı bir uyum yakaladığını belirtti.

Enzo Fernández ve Erling Haaland ikilisinin ilk başarısı

İkinci yarının başında, tam olarak 47. dakikada Enzo Fernández'in asistiyle Erling Haaland skoru açtı. Maç sonu basına konuşan Arjantinli orta saha oyuncusu, takım arkadaşı hakkında ilginç ifadeler kullandı. Ona göre Norveçli forvet sahada tam bir canavar ve yırtıcı gibi oynuyor.

“Erling Haaland bir canavar. O gerçek bir vahşi, bu yüzden sahada olduğu her dakika onu arıyorum ve umarım ona daha birçok asist yaparım. Mesele sadece onun futbolcu olarak yeteneği değil, aynı zamanda harika bir insan olması” dedi Enzo Fernández.

Enzo Maresca ve takım içindeki atmosfer

Enzo Fernández, Manchester City deplasmanına hızlı uyum sağladığı için takım arkadaşlarına ve taraftarlara teşekkür etti. Kulüpteki herkesin kendisini sıcak karşıladığını ve adaptasyon sürecinin sorunsuz geçtiğini vurguladı. Ayrıca futbolcu, teknik direktör Enzo Maresca'ya da minnettarlığını dile getirdi.

Fernández, teknik direktörle daha önce Chelsea'de birlikte çalıştığını ve karakterini iyi bildiğini hatırlattı. Oyuncu, teknik direktörün transferi için elinden geleni yaptığını belirterek, her antrenman ve maçta yüzde 100 performans sergileyerek bu güveni boşa çıkarmayacağını ifade etti.

Porto karşısında alınan bu galibiyet, Enzo Maresca'nın öğrencileri için önlerindeki zorlu sınavlar öncesinde harika bir zemin hazırladı. Şimdi Manchester City, dikkatini Premier League'e çevirecek ve hafta sonu şehir derbisinde Manchester United ile karşılaşacak.

Enzo Fernández, Erling Haaland'ı övdü