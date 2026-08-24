Pakhtakor'da Beklenmedik Gelişme: Ortiqxo‘jayev Kulüpten Ayrılıyor mu?

Taşkent'in Pakhtakor futbol kulübünde ciddi değişiklikler yaşanabilir. Özbek futbol uzmanı Alisher Nikimbayev'in bildirdiğine göre, kulüp başkanı Jahongir Ortiqxo‘jayev, Pakhtakor ile olan ilişkisini sonlandırma kararı aldı.

Bu haber, özellikle kulübün önünde önemli bir sezon varken ortaya çıktı. "Aslanlar"ı, sadece üç hafta sonra AFC Şampiyonlar Ligi Elit turnuvasındaki ilk maçları bekliyor.

1. Pakhtakor personeline nasıl bir haber verildi?

Alisher Nikimbayev'in yazdığına göre, Pakhtakor personeline Jahongir Ortiqxo‘jayev'in kulüple ilişkisini kesme kararı aldığı bildirildi.

Nikimbayev'in mesajında, "Bu beklenen bir karardı ancak olayların bu kadar sert ve ani gelişeceğine inanmak zordu" ifadeleri yer alıyor.

Demek ki kulüpte yönetim değişikliği ihtimali daha önceden tartışılmış olabilir. Ancak olayların tam da şu anda ve bu kadar hızlı gelişmesi futbol camiası için beklenmedik bir durum oldu.

2. En büyük sorun — Pakhtakor'un B planı var mı?

Nikimbayev'in haberindeki en endişe verici nokta, kulübün sonraki adımlarına dair belirsizliktir.

Ona göre, şu anda Pakhtakor'da hazır bir B planı olup olmadığı bile bilinmiyor.

Yani, eğer Jahongir Ortiqxo‘jayev gerçekten kulüple ilişkisini keserse, Pakhtakor'u kimin ve nasıl yöneteceği sorusu gündeme gelecek.

Temel soru Mevcut durum Ortiqxo‘jayev kararını resmen açıkladı mı? Şimdilik açık kaynaklarda resmi bir doğrulama yok Kulübün yeni başkanı kim olacak? Bilinmiyor Gelecek yönetim planı hazır mı? Net bir bilgi yok Pakhtakor AFC Şampiyonlar Ligi Elit'e katılacak mı? Katılımı onaylandı

3. AFC Şampiyonlar Ligi Elit'e üç hafta kaldı

Durumun en ciddi yönü zamandır.

Pakhtakor, 2026/2027 AFC Şampiyonlar Ligi Elit turnuvasında yer alacak ve kulübün ilk maçına üç haftadan az bir süre kaldı.

Böyle bir dönemde yönetimdeki keskin değişiklik, takımın:

mali planlarını;

transfer politikasını;

organizasyonel işlerini;

sezon hazırlıklarını

etkileyebilir.

Bu nedenle Pakhtakor'un önümüzdeki günlerdeki resmi duruşu taraftarlar için belirleyici bir öneme sahip.

4. Şimdilik resmi bir doğrulama yok

Önemli olan nokta, bu haberin henüz resmen doğrulanmamış olmasıdır.

Nikimbayev'in kendisi de açık kaynaklarda Jahongir Ortiqxo‘jayev'in kulüple ilişkisini kestiğine dair resmi bir açıklama bulmanın zor olduğunu belirtti.

Bu yüzden mevcut bilgiyi resmen açıklanmamış bir haber olarak kabul etmek doğru olacaktır.

Ana cevap artık Pakhtakor yönetiminin resmi açıklamasından sonra belli olacak.

Sonuç: Pakhtakor'u önemli üç hafta bekliyor

Eğer Jahongir Ortiqxo‘jayev'in kulüple ilişkisini kesme kararı resmen doğrulanırsa, Pakhtakor'un hayatında yeni bir dönem başlayacak.

Ancak şimdilik birçok soru cevapsız kalıyor: kulübün yeni başkanı kim olacak, yönetim sistemi nasıl değişecek ve bu süreç AFC Şampiyonlar Ligi Elit'teki katılımı ne derece etkileyecek?

Pakhtakor taraftarları için en önemlisi, kulüpten resmi bir açıklama bekleniyor. Çünkü AFC Şampiyonlar Ligi Elit başlarken, "aslanlar" etrafındaki belirsizliğin bir an önce giderilmesi gerekiyor.