BRICS zirvesi kapsamında uluslararası medya turu başladı: Özbekistan heyeti Delhi'de

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, yaklaşan BRICS zirvesi kapsamında uluslararası gazeteciler için düzenlenen prestijli medya turuna resmen start verildi.

Etkinliğin açılış bölümüne Hindistan Dışişleri Bakanlığı temsilcileri, çeşitli ülkelerin büyükelçileri ve üst düzey diplomatlar katıldı. Konuşma yapan yetkililer, bu medya misyonunun sadece ülkeler arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda küresel bilgi alanında deneyim paylaşımı ve gelecek için yeni iş birliği köprüleri kurma konusunda önemli bir platform olacağını vurguladılar.

Belirtildiğine göre, bu medya turu programı kapsamında uluslararası heyet üyeleri sadece Yeni Delhi'de değil, aynı zamanda Agra (Tac Mahal), Kerala ve Mumbai şehirlerinde de bulunarak Hindistan'ın zengin kültürel mirasını, fintech başarılarını ve büyük medya kuruluşlarının faaliyetlerini yakından tanıyacaklar.

Özbekistan heyeti bünyesinde temsilcilerimiz de süreci doğrudan olay yerinden aktarıyor.

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