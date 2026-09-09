Dünya futbolunda sansasyon: Lionel Messi bir İspanyol kulübünü satın alıyor

·27·Spor
Dünya futbolunda sansasyon: Lionel Messi bir İspanyol kulübünü satın alıyor

Dünya futbol tarihinin en çok kupa kazanan ve en ünlü yıldızı Lionel Messi, yine büyük bir ses getiren olayın merkezinde yer alıyor. Arjantinli efsane, yeşil sahalardaki kariyerini henüz noktalamadan kulüp sahibi statüsüyle yeni bir projeye adım atıyor. İspanya'nın prestijli AS gazetesinin geçtiği son dakika bilgisine göre Messi, İspanya ikinci ligi Segunda'da mücadele eden Eldense futbol kulübünün kontrol hisselerini satın almak için nihai anlaşmaya vardı. Birkaç ay süren gizli görüşmeler sona erdi ve taraflar resmi sözleşme aşamasına geldi. Peki, Messi kulübü kimden satın alıyor, bu anlaşmaya hangi resmi kurumun onay vermesi gerekiyor ve bu olay neden İspanya futbolunda yeni bir sayfa açıyor? Makalenin sonunda ise asıl merak edilen konuyu, yani Messi'nin bu projedeki mutlak tek sahipliğini ve resmi açıklama tarihine dair tüm detayları paylaşacağız.

Gizli görüşmeler ve 8 Eylül'deki prensip anlaşması

İspanyol basını tarafından açıklanan detaylar, anlaşmanın ciddiyetini doğruluyor:

  • Kolombiyalı yatırımcılarla anlaşma: Lionel Messi'nin kişisel avukatları, uzun süredir Juan Carlos Trujillo liderliğindeki Kolombiyalı ünlü TH yatırım grubuyla aktif görüşmeler yürütüyordu;

  • Görüşmeler başarıyla sonuçlandı: Bu yılın 8 Eylül günü taraflar, Eldense kulübünün satışı ve devri konusunda karşılıklı prensip anlaşmasına vardılar;

  • Kontrol hissesi Messi'nin elinde: Anlaşma şartlarına göre, futbol yıldızı takımın kontrol hisselerine sahip olacak ve kulübün geleceğini belirleyen temel kararları kendi alacak.

«Lionel Messi'nin İspanya futboluna yatırımcı ve takım sahibi olarak dönmesi, tüm Segunda ve İspanyol ligleri sistemi üzerinde devasa bir ekonomik ve medya etkisi yaratacaktır», — diyor AS gazetesi.

Tarihi rekor: İspanya'da ilk Arjantinli sahip

Bu anlaşma sadece spor için değil, aynı zamanda İspanya yasaları ve tarihi için de eşi benzeri görülmemiş bir olay haline geliyor:

  • İlk Arjantinli kulüp sahibi: Messi, bu anlaşma tamamlandığında İspanya profesyonel futbol ligleri tarihinde kulüp satın alıp ona sahip olan ilk Arjantinli olacak;

  • Anlaşmanın nihai şartı: Anlaşmanın resmen yürürlüğe girmesi için İspanya Spor Yüksek Konseyi (CSD — Consejo Superior de Deportes) tarafından onaylanması ve resmi izin verilmesi gerekiyor;

  • Eldense'nin yeni hedefleri: İkinci lig temsilcisi olan takım, Messi'nin yönetimi altında finansal istikrara kavuşarak La Liga yolunda ilerleyebilir.

Temel çözüm ve Messi'nin mutlak tek sahipliği

Pek çok futbolseveri ve iş analistini ilgilendiren en önemli konu, Messi'nin bu kulübü kimlerle ortak yöneteceği ve resmi açıklamanın ne zaman yapılacağıdır. En önemli çözüm ve sonuç şudur ki, Lionel Messi bu büyük projede tek bağımsız yatırımcı olarak yer alıyor. Bu transfer ve satın alma işlemine başka hiçbir dış iş ortağı, konsorsiyum veya eski futbolcu dahil edilmemiştir. Tüm finansal ve yönetimsel yükü Messi üstleniyor. Taraflar, İspanya Spor Yüksek Konseyi'nden izin alındıktan sonra önümüzdeki günlerde bu tarihi adımı resmi bir basın toplantısıyla duyurmayı planlıyor.

Sizce, Lionel Messi'ninEldense kulübünün sahibi olması, takımı kısa sürede İspanya La Liga'ya taşıyabilir mi? Futbolculuk döneminde kulüp satın almak, Messi'nin gelecekteki yöneticilik kariyeri için doğru bir adım mı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve dünya futbolundaki bu sansasyonel haberi yakınlarınızla ve futbolseverlerle paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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