LG, Smart TV televizyonları üzerinden izleme yapıldığı iddialarını reddetti

Güney Koreli teknoloji devi LG, Smart TV televizyonları aracılığıyla kullanıcıların gizlice izlendiği ve konuşmalarının kaydedildiği yönündeki suçlamalara resmi bir yanıt verdi. Tom’s Hardware'in haberine göre bu açıklama, Gamers Nexus tarafından yürütülen ve dijital güvenlik ile kişisel verilerin gizliliği konusunda ciddi tartışmalara yol açan kapsamlı bir gazetecilik araştırmasının ardından geldi. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor.

Bilgi olarak belirtmek gerekirse, daha önce yayınlanan araştırmada dünya genelinde 216 milyondan fazla LG televizyonunun, kapalıyken bile kullanıcıların sesini kaydetme yeteneğine sahip olduğu iddia edilmişti. Ayrıca sesli komutların şifrelenmeden saklandığı ve ev ağındaki diğer cihazlar hakkında verilerin toplandığına dair haberler yayılmıştı. Bu durum, milyonlarca tüketicide cihazlarının güvenliği konusunda haklı sorular uyandırmıştı.

LG'nin resmi duruşu

Şirket yetkilileri bu suçlamaları kesin bir dille reddederek, televizyonların herhangi bir sürekli gizli kayıt işlemi gerçekleştirmediğini belirtti. LG'nin açıklamasına göre, sesli veri iletim süreci yalnızca iki durumda; ya kumandadaki özel sesli asistan düğmesine basıldığında ya da «Hi LG» anahtar kelimesi net bir şekilde söylendiğinde başlar.

Üretici ayrıca, sesli etkinleştirme özelliğinin varsayılan olarak kapalı olduğunu ve kullanıcının bunu yalnızca isteğe bağlı olarak açabileceğini açıkladı. Anahtar kelimeyi tanıma süreci doğrudan televizyonun kendisinde gerçekleştirilir. Bu, cihazın çevredeki tüm konuşmaları kaydedip dış sunuculara göndermediği anlamına gelir.

Ev ağı ve reklam politikası

Smart TV cihazlarının yerel ağdaki diğer cihazları tespit etmesiyle ilgili iddialara değinen LG, bunu modern televizyonların standart bir özelliği olarak nitelendirdi. Ancak HDMI üzerinden bağlı cihazların görüntülerini analiz etme konusunda şirket, tüm kullanıcılara ilgili şartları hatırlattı.

Şirket verilerine göre, HDMI üzerinden bağlı cihazların görüntülerinin analizi yalnızca kullanıcının kişiselleştirilmiş reklam ve önerilere onay vermesi durumunda gerçekleştirilir. Bununla birlikte, ağda yayılan en ciddi suçlamalardan biri olan sesli komutların şifrelenmeden sunucularda saklanması konusu, şirketin resmi açıklamasında cevapsız bırakıldı.