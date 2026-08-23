Ateşli mücadele: Newcastle ve Liverpool'un ilk 11'leri açıklandı

İngiltere Premier Lig'in 1. haftası taraftarlara gerçek bir dev maç sunuyor. Sezonun ilk resmi karşılaşmasında Liverpool deplasmanda St. James' Park stadyumuna konuk oluyor ve zorlu Newcastle ile karşılaşıyor.

Bu mücadele, Liverpool'un yeni teknik direktörü Andoni Iraola için Merseyside ekibinin başındaki ilk resmi sınavı olması nedeniyle büyük önem taşıyor. İspanyol teknik adam, ilk haftadan takımın yenilenen yüzünü göstermeye hazırlanıyor.

Liverpool'da yeni çehre: Wirtz, Isak ve Frimpong ilk 11'de!

Iraola deplasman maçı için şu ilk 11'i tercih etti:

Kaleci: Alisson

Defans: Jeremie Frimpong, Jarell Quansah, Virgil van Dijk, Milos Kerkez

Orta Saha: Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai, Rio Ngumoa, Florian Wirtz

Forvet: Cody Gakpo, Alexander Isak

Merseyside ekibinin hücum ve kanat hatlarındaki takviyeler, ilk haftadan itibaren agresif bir futbol sergileneceğinin sinyalini veriyor.

Newcastle'ın ilk 11'i

Kendi sahasında sadece galibiyet için sahaya çıkan 'Magpies' maça şu kadroyla başlıyor:

İlk 11: Hornicek, Hall, Botman, Wissa, Osula, Barnes, Shaw, Ster, Elanga, Dedic, Miley.

Maç saati ve başlangıç detayları

Hafta: İngiltere Premier Lig, 1. Hafta

Karşılaşma: Newcastle — Liverpool

Başlama saati: Bugün, 23 Ağustos, TSİ 20:30

Andoni Iraola yönetimindeki Liverpool için bu deplasman maçı, yeni sezondaki şampiyonluk hedeflerini gösterme yolunda ilk ciddi sınav olacak.