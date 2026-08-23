Ateşli mücadele: Newcastle ve Liverpool'un ilk 11'leri açıklandı

·26·Spor
Ateşli mücadele: Newcastle ve Liverpool'un ilk 11'leri açıklandı

İngiltere Premier Lig'in 1. haftası taraftarlara gerçek bir dev maç sunuyor. Sezonun ilk resmi karşılaşmasında Liverpool deplasmanda St. James' Park stadyumuna konuk oluyor ve zorlu Newcastle ile karşılaşıyor.

Bu mücadele, Liverpool'un yeni teknik direktörü Andoni Iraola için Merseyside ekibinin başındaki ilk resmi sınavı olması nedeniyle büyük önem taşıyor. İspanyol teknik adam, ilk haftadan takımın yenilenen yüzünü göstermeye hazırlanıyor.

Liverpool'da yeni çehre: Wirtz, Isak ve Frimpong ilk 11'de!

Iraola deplasman maçı için şu ilk 11'i tercih etti:

  • Kaleci: Alisson

  • Defans: Jeremie Frimpong, Jarell Quansah, Virgil van Dijk, Milos Kerkez

  • Orta Saha: Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai, Rio Ngumoa, Florian Wirtz

  • Forvet: Cody Gakpo, Alexander Isak

Merseyside ekibinin hücum ve kanat hatlarındaki takviyeler, ilk haftadan itibaren agresif bir futbol sergileneceğinin sinyalini veriyor.

Newcastle'ın ilk 11'i

Kendi sahasında sadece galibiyet için sahaya çıkan 'Magpies' maça şu kadroyla başlıyor:

  • İlk 11: Hornicek, Hall, Botman, Wissa, Osula, Barnes, Shaw, Ster, Elanga, Dedic, Miley.

Maç saati ve başlangıç detayları

  • Hafta: İngiltere Premier Lig, 1. Hafta

  • Karşılaşma: Newcastle — Liverpool

  • Başlama saati: Bugün, 23 Ağustos, TSİ 20:30

Andoni Iraola yönetimindeki Liverpool için bu deplasman maçı, yeni sezondaki şampiyonluk hedeflerini gösterme yolunda ilk ciddi sınav olacak.

Premier LigLiverpoolNewcastleFutbolTransfer
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Erling Haaland'ın Barcelona'ya transferi hakkındaki söylentiler tartışılıyorErling Haaland'ın Barcelona'ya transferi hakkındaki söylentiler tartışılıyorBugün, 12:13Futbol Gecesi: Semerkant'ta Merkez Mücadele ve 19. Haftanın 3 Heyecanlı MaçıFutbol Gecesi: Semerkant'ta Merkez Mücadele ve 19. Haftanın 3 Heyecanlı MaçıBugün, 10:44Islam Makhachev, Ian Garry karşısında aldığı zorlu galibiyetin sırrını açıkladıIslam Makhachev, Ian Garry karşısında aldığı zorlu galibiyetin sırrını açıkladıBugün, 10:40Brian Madjo: Erling Haaland Örneği ve İngiltere Millî Takımının GeleceğiBrian Madjo: Erling Haaland Örneği ve İngiltere Millî Takımının GeleceğiBugün, 10:36Yıllık 20 milyon: Gabriel Martinelli'nin Suudi Arabistan'a transferinin detaylarıYıllık 20 milyon: Gabriel Martinelli'nin Suudi Arabistan'a transferinin detaylarıBugün, 09:20Büyük "temizlik": Barcelona yaz bitmeden 5 yıldızıyla yollarını ayırmayı planlıyorBüyük "temizlik": Barcelona yaz bitmeden 5 yıldızıyla yollarını ayırmayı planlıyorBugün, 09:13
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Husanov’un dedesi vefat etti: City kampından ayrıldı (video)
Husanov’un dedesi vefat etti: City kampından ayrıldı (video)
Cristiano Ronaldo, Harry Kane için uyarı oldu
Cristiano Ronaldo, Harry Kane için uyarı oldu