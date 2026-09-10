Bunyodkor'un dünkü mağlubiyetinin ardından Ivan Bošković tüm gerçekleri açıkladı

·12·Spor
Bunyodkor'un dünkü mağlubiyetinin ardından Ivan Bošković tüm gerçekleri açıkladı

Özbek futbolunun yakın geçmişteki en parlak devlerinden biri olan Bunyodkor kulübü, tarihinin en ağır kriz dönemlerinden birini yaşıyor. Takıma kurtarıcı olarak çağrılan Karadağlı uzman Ivan Bošković teknik direktör olarak geri dönmesine rağmen, tehlikeli mağlubiyet serisi devam etti; Taşkent ekibi 21. haftada Karşı'da Nasaf'a 0-3 mağlup oldu. Ancak maç sonu düzenlenen basın toplantısı sonuçtan çok daha fazla ses getirdi: Bošković, takım içindeki ağır atmosfer, art arda ayrılan teknik heyet ve en önemlisi aylardır maaş alamadan ailesini geçindirmeye çalışan futbolcuların içler acısı durumu hakkındaki keskin sorulara açık ve cesur yanıtlar verdi. Peki, Bošković krizdeki kulübe dönmeyi neden kabul etti, kimler takımı terk etti ve 'kırlangıçların' alt lige düşmemek için nasıl bir şansı var? Makalenin sonunda ise asıl merak konusu olan Bunyodkor'un şu anki en temel görevi ve teknik direktörün finansal krize karşı tek kurtuluş formülü hakkındaki tüm detayları sizlerle paylaşıyoruz.

Karşı'daki 0-3 ve takımın içsel ruh hali: "Gençler pes etmedi"

Karşı'daki mücadelede mağlubiyet alınmasına rağmen Bošković, öğrencilerinin mücadele azmini özellikle vurguladı:

  • Hatalar cezalandırıldı: Teknik direktör, rakip kalede pozisyonlar üretildiğini ancak tek bir hata yüzünden rakibin bunu hemen cezalandırdığını belirtti;

  • Zorunlu risk: Skoru değiştirmek için takım risk almak zorunda kaldı; bu tarz bazen pozisyonlar getirse de bazen kontra ataklara yol açtı;

  • İkinci yarıdaki aktivite: Devre arasından sonra futbolcular baskı ve heyecandan kurtulup çok daha cesur hareket ettiler ve sonuna kadar savaştılar.

"Bugün iyi formda olduğumuzu gösterdik. En önemlisi oyundan kopmadık ve pes etmedik. Artık kaybedecek neredeyse hiçbir şeyimiz kalmadı, bu yüzden gençler sadece bir şeyler kazanmak için tüm güçlerini sahaya koyuyorlar," dedi Ivan Bošković.

Maaşsız futbolcular, ayrılanlar ve finansal sorunlar

Basın toplantısının en acı verici kısmı kulüpteki finansal krize odaklandı:

  • Maaş alamayan kadro: Gazetecilerin "Ailesine maaş götüremeyen futbolcuları yönetmek ne kadar zor?" sorusuna teknik direktör, şikayet etmenin bir faydası olmadığını belirtti;

  • İstemeyenler gitti, kalanlar ise futbol için kaldı: Teknik direktörün açıklamasına göre, bu zor şartlarda bazı futbolcular kendi istekleriyle takımdan ayrıldı; şu an kadroda kalanlar ise sızlanmak için değil, sahada dürüst futbol oynamak ve kendilerini geliştirmek için kalanlardır;

  • Teknik heyetteki boşluk: Önceki teknik heyetin ayrılmasından sonra yeni heyeti oluşturma konusu güncel olsa da, şu an tüm güç antrenmanlara yönlendirilmiş durumda.

Temel çözüm ve Bunyodkor'u elit ligde tutma görevi

Özbek futbolu sevenlerin ve uzmanların çoğunu ilgilendiren en önemli konu, finansal ve kadro kriziyle karşı karşıya olan Bunyodkor'un Süper Lig'den düşüp düşmeyeceği sorusudur. En önemli çözüm ve sonuç şudur ki, Ivan Bošković kulübe dönüşünü kişisel çıkar veya rahatlık olarak değil, Bunyodkor'a duyduğu uzun yıllara dayanan sınırsız sevgi ve takım akademisinin büyük potansiyeline olan inancıyla açıkladı. Teknik direktör, finansal konuların yönetim tarafından çözülmesi gerektiğini, kendi görevinin ise sadece futbolla ilgilenmek olduğunu kesin bir dille ifade etti. Bugün takımın tek temel görevi, her türlü zorluğa ve kayba rağmen Bunyodkor'u Süper Lig'de tutmaktır. Eğer maaşsız kalan futbolcular ruhen yıkılmadan bu içsel birlikteliği koruyabilirlerse, takım elit ligdeki yerini koruma şansına sahiptir.

Sizce Ivan Bošković, finansal kriz ve maaşların ödenmediği ağır şartlarda Bunyodkor'u alt lige düşmekten kurtarabilecek mi, yoksa kulüp yönetimindeki hatalar takımı Pro Lig'e mi sürükleyecek? Düşüncelerinizi yorumlarda bırakın ve Özbek futbolundaki bu acı verici sorunun analizini yakınlarınızla ve futbolseverlerle paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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