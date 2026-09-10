Nasaf, Bunyodkor'u mağlup ettikten sonra Ruzikul Berdiyev'den önemli açıklamalar

Özbekistan Süper Ligi21. hafta kapsamında Karşı'nın Nasaf kulübü, kendi sahasında Taşkent'in Bunyodkor takımını 3-0 mağlup etti. Bu net galibiyetin ardından Karşı ekibinin teknik direktörü Ruzikul Berdiyev basın toplantısına katılarak gazetecilerin tüm güncel sorularına detaylı ve açık yanıtlar verdi. Teknik direktör, maç analizinin yanı sıra takımda yaşanan yeni sakatlıkları, Olimpiyat milli takımına çağrılan 5 oyuncunun yokluğunu ve yaklaşan AFC Şampiyonlar Ligi 2 (ACL 2) maçlarındaki temel hedeflerini açıkladı. Peki, Bekjon Rahmatov ve Shala'nın durumu nasıl, ACL 2 grubundaki rakiplerin gücü ne ve Berdiyev neden onları Neftchi'den üstün görmedi? Makalenin sonunda ise ana merak konusu olan Nasaf'ın uluslararası arenadaki hedefleri ve sıkışık fikstür öncesinde alınan önlemlerle ilgili tüm detayları sizlerle paylaşıyoruz.

Bunyodkor galibiyeti ve takımda sakatlık durumu

Ruzikul Berdiyev, öncelikle farklı galibiyet ve futbolcuların sağlık durumuna değindi:

Tecrübe ve duran topların etkisi: Teknik direktör, rakibin tecrübe konusunda daha zayıf olduğunu, erken gelen gol ve duran top organizasyonlarının oyunu tamamen kontrol etmelerine yardımcı olduğunu vurguladı;

Taraftar ilgisi: Karşı'daki Merkez Stadyumu'na taraftar ilgisinin artmasının takım ve yönetim için büyük bir moral kaynağı olduğu belirtildi;

Sakatlık listesi genişliyor: Maçta gol atan Bekjon Rahmatov sakatlık nedeniyle oyundan alındı ve tıbbi kontrolden geçecek; ayrıca Murod da sakat;

Shala'nın durumu: Hafif bir sakatlığı ve soğuk algınlığı olduğu için bu maçta forma giymedi, ancak bir sonraki maça kadar kadroya dönmesi bekleniyor;

Sharof Muhitdinov'un katkısı: Golün sahibi Sharof, şu anda birden fazla pozisyonda güvenilir bir şekilde oynayarak galibiyetlere büyük katkı sağlıyor.

“Rakibe güçlü bir baskı kurmaya çalıştık ve hatalarını değerlendirerek golleri bulduk. Galibiyetimizin ana sebebi buydu,” dedi Ruzikul Berdiyev.

Sıkışık fikstür ve 5 eksik oyuncu

Nasaf, önümüzdeki günlerde hem yerel ligde hem de kıtasal turnuvada zorlu sınavlarla karşı karşıya kalacak:

Kısa süre ve zorlu deplasmanlar: Takım 16'sında deplasmanda ACL 2 maçına çıkacak ve dönüşte 20'sinde Andican'a karşı Süper Lig maçına çıkmak zorunda;

Olimpiyat takımına giden oyuncular: Milli takımın çıkarları düşünülerek Nasaf'ın 5 oyuncusuna izin verildi; Berdiyev, bu iki kritik maçtan başarıyla çıkmayı hedefliyor.

Ana çözüm ve ACL 2 rakiplerinin kalitesi

Futbolseverlerin ve analistlerin en çok merak ettiği konu, Nasaf'ın ACL 2'deki rakiplerinin ne kadar güçlü olduğu ve takımın ana hedefidir. En önemli çözüm ve sonuç şudur ki, Ruzikul Berdiyev kulübün ana hedefinin öncelikle gruptan başarıyla çıkmak olduğunu kesin bir dille belirtti. Gruptaki rakipler; Bahreyn şampiyonu/ikincisi (Traktor'un eski Hırvat forveti ve Afrikalı lejyonerlerle güçlendirilmiş), Kuveyt ve Al-Wahda kulüpleri olup güçleri dengeli dağılmış durumda. Ancak, bir gazetecinin “Onların seviyesi Neftchi'den üstün mü?” sorusuna Ruzikul Berdiyev açıkça “Hayır, Neftchi'den üstün diyemem” yanıtını verdi ve Fergana ekibinin kadrosunun çok kaliteli olduğunu, onların ACL Elite seviyesinde söz sahibi olabileceklerini özellikle vurguladı.

Sizce Nasaf, 5 oyuncusu Olimpiyat takımına gitmişken ve sakatlıklar artmışken 16 ve 20'sindeki zorlu deplasman maçlarını kayıpsız geçebilir mi? Ruzikul Berdiyev'in ACL 2 rakiplerini Neftchi'den güçlü görmemesine katılıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek futbolundaki bu sıcak basın toplantısının analizini yakınlarınızla ve futbolseverlerle paylaşın!