İngiltere Lig Kupası'nda dev eşleşme: 3. tur kuraları çekildi

·11·Spor
İngiltere Lig Kupası'nda dev eşleşme: 3. tur kuraları çekildi

İngiltere'nin prestijli turnuvalarından biri olan Lig Kupası'nda 3. tur kura çekimi gerçekleştirildi. Bu turdan itibaren, yeni sezonda Avrupa kupalarında İngiltere'yi temsil eden tüm üst düzey kulüpler resmen kupa mücadelesine dahil oldu.

Kura sonuçları taraftarlara gerçek anlamda sansasyonel eşleşmeler sundu; turun merkezinde yer alan ve en çok ses getiren maç olarak Liverpool — Tottenham eşleşmesi belirlendi.

Devler kiminle oynuyor? Önemli eşleşmeler

Premier League liderleri için 3. tur farklı seviyelerde sınavlar hazırladı:

  • Manchester United— Brighton: Kırmızı Şeytanlar, kendi sahasında tehlikeli ve hücumcu Brighton'ı ağırlayacak;

  • Manchester City— Norwich: Son şampiyon, alt lig temsilcisine karşı mücadele verecek;

  • Ipswich — Arsenal: Mikel Arteta'nın öğrencileri deplasmanda sınav verecek;

  • Chelsea'nin durumu: Maviler'in Leeds ile oynama hakkı kazanması için öncelikle ertelenen maçta Luton engelini aşması gerekiyor.

Lig Kupası 3. tur kura sonuçlarının tamamı:

  • Crystal Palace — Middlesbrough

  • Manchester United— Brighton

  • Manchester City — Norwich

  • Sunderland — Hull

  • Ipswich — Arsenal

  • Coventry — Aston Villa

  • Bournemouth — Lincoln

  • Liverpool — Tottenham

  • Chelsea / Luton — Leeds

  • Millwall — Newcastle

  • Fleetwood — Sheffield United

  • Everton — Wolverhampton

  • Leyton Orient — Bradford

  • Reading — Brentford

  • Peterborough — Barnsley

  • West Ham — Fulham / Wimbledon

Maçlar ne zaman oynanacak?

Lig Kupası 3. tur karşılaşmalarının, sonbahar yoğun takvimi çerçevesinde — 7 ve 14 Eylül'den itibaren başlayacak iki haftalık süre içerisinde oynanması planlanıyor.

Hatırlatmak isteriz ki, Özbekistan Milli Takımı savunma oyuncusu Abdukodir Khusanov geçen sezon Manchester City formasıyla bu turnuvada şampiyonluk yaşamış ve İngiltere Lig Kupası'nı havaya kaldırmıştı.

İngiltere Lig KupasıPremier LeagueFutbolKura ÇekimiLiverpool
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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