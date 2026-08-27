İngiltere'nin prestijli turnuvalarından biri olan Lig Kupası'nda 3. tur kura çekimi gerçekleştirildi. Bu turdan itibaren, yeni sezonda Avrupa kupalarında İngiltere'yi temsil eden tüm üst düzey kulüpler resmen kupa mücadelesine dahil oldu.

Kura sonuçları taraftarlara gerçek anlamda sansasyonel eşleşmeler sundu; turun merkezinde yer alan ve en çok ses getiren maç olarak Liverpool — Tottenham eşleşmesi belirlendi.

Devler kiminle oynuyor? Önemli eşleşmeler

Premier League liderleri için 3. tur farklı seviyelerde sınavlar hazırladı:

Manchester United— Brighton: Kırmızı Şeytanlar, kendi sahasında tehlikeli ve hücumcu Brighton'ı ağırlayacak;

Manchester City— Norwich: Son şampiyon, alt lig temsilcisine karşı mücadele verecek;

Ipswich — Arsenal: Mikel Arteta'nın öğrencileri deplasmanda sınav verecek;

Chelsea'nin durumu: Maviler'in Leeds ile oynama hakkı kazanması için öncelikle ertelenen maçta Luton engelini aşması gerekiyor.

Lig Kupası 3. tur kura sonuçlarının tamamı:

Crystal Palace — Middlesbrough

Manchester United— Brighton

Manchester City — Norwich

Sunderland — Hull

Ipswich — Arsenal

Coventry — Aston Villa

Bournemouth — Lincoln

Liverpool — Tottenham

Chelsea / Luton — Leeds

Millwall — Newcastle

Fleetwood — Sheffield United

Everton — Wolverhampton

Leyton Orient — Bradford

Reading — Brentford

Peterborough — Barnsley

West Ham — Fulham / Wimbledon

Maçlar ne zaman oynanacak?

Lig Kupası 3. tur karşılaşmalarının, sonbahar yoğun takvimi çerçevesinde — 7 ve 14 Eylül'den itibaren başlayacak iki haftalık süre içerisinde oynanması planlanıyor.

Hatırlatmak isteriz ki, Özbekistan Milli Takımı savunma oyuncusu Abdukodir Khusanov geçen sezon Manchester City formasıyla bu turnuvada şampiyonluk yaşamış ve İngiltere Lig Kupası'nı havaya kaldırmıştı.