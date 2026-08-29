Dünya Şampiyonasında gümüş madalya: Özbek sporcu kızlar podyuma çıktı

Özbekistan milli takımı, kano ve kayak dünya şampiyonasında bir madalya daha kazandı. Polonya'da düzenlenen prestijli turnuvanın son yarışlarında, temsilcilerimiz ikinci kez podyuma çıktı.

Kadınlar 200 metre ikili kano kategorisinde yarışan Shohsanam Sherzodova ve Nilufar Zokirova, finişe ikinci sırada ulaşarak gümüş madalya kazandı.

Sherzodova ve Zokirova'nın önemli başarısı

Özbekistanlı sporcular, 200 metre ikili kano yarışında güçlü bir sonuç elde ederek dünya şampiyonası madalyalıları arasına adını yazdırdı.

Yarışma sonuçlarına göre:

Shohsanam Sherzodova ve Nilufar Zokirova — 2. sıra ;

mesafe — 200 metre ;

branş — ikili kano ;

sonuç — gümüş madalya.

Bu sonuç, Özbek kürek sporu için bir başka önemli uluslararası başarı oldu.

Özbekistan heyeti ikinci madalyasını kazandı

Sherzodova ve Zokirova'nın gümüş madalyası, Özbekistan milli takımının Polonya'daki dünya şampiyonasında elde ettiği ikinci ödül oldu.

Bir gün önce erkekler 200 metre tekli kano kategorisinde Artur Guliyev de finişe ikinci sırada ulaşmıştı.

Böylece Özbekistan heyeti, turnuvanın kısa mesafe programlarında üst üste gümüş madalyalar kazandı.

Polonya'daki dünya şampiyonası devam ediyor

Poznan şehrinin ev sahipliği yaptığı kano ve kayak dünya şampiyonasına dünyanın en güçlü sporcuları katılıyor.

Özbekistanlı sporcular ise yarışmanın ilk günlerinden itibaren madalya mücadelesinde kendilerini gösteriyor.

En dikkat çekici olanı ise iki günde iki gümüş madalya.

Bu sonuç, milli takımın dünya şampiyonasındaki performansının başarıyla devam ettiğini gösteriyor.

Şimdi gözler sıradaki yarışlarda

Özbekistanlı sporcuların Poznan'daki mücadelesi henüz bitmedi. Takımın önünde daha birçok branşta yeteneklerini sergileme fırsatı var.

Şimdilik ise Shohsanam Sherzodova ve Nilufar Zokirova'nın kazandığı gümüş madalya ile Artur Guliyev'in önceki başarısı, Özbekistan milli takımının hanesine iki dünya şampiyonası madalyası ekledi.

Poznan'da Özbek kürekçiler ikinci kez gümüş madalya kazandı; takım dünya şampiyonasındaki madalya koleksiyonunu zenginleştiriyor.