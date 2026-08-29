Dünya Şampiyonasında gümüş madalya: Özbek sporcu kızlar podyuma çıktı

·1·Spor
Dünya Şampiyonasında gümüş madalya: Özbek sporcu kızlar podyuma çıktı

Özbekistan milli takımı, kano ve kayak dünya şampiyonasında bir madalya daha kazandı. Polonya'da düzenlenen prestijli turnuvanın son yarışlarında, temsilcilerimiz ikinci kez podyuma çıktı.

Kadınlar 200 metre ikili kano kategorisinde yarışan Shohsanam Sherzodova ve Nilufar Zokirova, finişe ikinci sırada ulaşarak gümüş madalya kazandı.

Sherzodova ve Zokirova'nın önemli başarısı

Özbekistanlı sporcular, 200 metre ikili kano yarışında güçlü bir sonuç elde ederek dünya şampiyonası madalyalıları arasına adını yazdırdı.

Yarışma sonuçlarına göre:

  • Shohsanam Sherzodova ve Nilufar Zokirova — 2. sıra;

  • mesafe — 200 metre;

  • branş — ikili kano;

  • sonuç — gümüş madalya.

Bu sonuç, Özbek kürek sporu için bir başka önemli uluslararası başarı oldu.

Özbekistan heyeti ikinci madalyasını kazandı

Sherzodova ve Zokirova'nın gümüş madalyası, Özbekistan milli takımının Polonya'daki dünya şampiyonasında elde ettiği ikinci ödül oldu.

Bir gün önce erkekler 200 metre tekli kano kategorisinde Artur Guliyev de finişe ikinci sırada ulaşmıştı.

Böylece Özbekistan heyeti, turnuvanın kısa mesafe programlarında üst üste gümüş madalyalar kazandı.

Polonya'daki dünya şampiyonası devam ediyor

Poznan şehrinin ev sahipliği yaptığı kano ve kayak dünya şampiyonasına dünyanın en güçlü sporcuları katılıyor.

Özbekistanlı sporcular ise yarışmanın ilk günlerinden itibaren madalya mücadelesinde kendilerini gösteriyor.

En dikkat çekici olanı ise iki günde iki gümüş madalya.

Bu sonuç, milli takımın dünya şampiyonasındaki performansının başarıyla devam ettiğini gösteriyor.

Şimdi gözler sıradaki yarışlarda

Özbekistanlı sporcuların Poznan'daki mücadelesi henüz bitmedi. Takımın önünde daha birçok branşta yeteneklerini sergileme fırsatı var.

Şimdilik ise Shohsanam Sherzodova ve Nilufar Zokirova'nın kazandığı gümüş madalya ile Artur Guliyev'in önceki başarısı, Özbekistan milli takımının hanesine iki dünya şampiyonası madalyası ekledi.

Poznan'da Özbek kürekçiler ikinci kez gümüş madalya kazandı; takım dünya şampiyonasındaki madalya koleksiyonunu zenginleştiriyor.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Liverpool'da neler oluyor? Anfield'daki dramanın ardından yine puan kaybı!Liverpool'da neler oluyor? Anfield'daki dramanın ardından yine puan kaybı!Bugün, 18:54Liu Ce, Şanghay'daki UFC debutunda rakibini 1. rauntta nakavt etti (Video)Liu Ce, Şanghay'daki UFC debutunda rakibini 1. rauntta nakavt etti (Video)Bugün, 18:34Şanghay'da sessizlik: Denise Gomes Çinli yıldızı ilk rauntta nakavt ettiŞanghay'da sessizlik: Denise Gomes Çinli yıldızı ilk rauntta nakavt ettiBugün, 18:23Bunyodkor'da beklenmedik değişiklik: üç İtalyan ayrıldıBunyodkor'da beklenmedik değişiklik: üç İtalyan ayrıldıBugün, 18:19Şanghay'da büyük sansasyon: Song Yadong, Umar Nurmagomedov'u nakavt etti! (Video)Şanghay'da büyük sansasyon: Song Yadong, Umar Nurmagomedov'u nakavt etti! (Video)Bugün, 18:14Bellingham Real Madrid'de parlıyor: Mourinho onun performansı hakkında ne dedi?Bellingham Real Madrid'de parlıyor: Mourinho onun performansı hakkında ne dedi?Bugün, 18:03
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki ses getiren transferi durduruldu
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki ses getiren transferi durduruldu
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Husanov'dan ustalık sınıfı: %97 isabet ve 97 topla buluşma (video)
Husanov'dan ustalık sınıfı: %97 isabet ve 97 topla buluşma (video)